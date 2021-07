Chi è Wally Funk, la pilota 82enne scelta da Jeff Bezos per lo spazio

Jeff Bezos è pronto a partire per lo Spazio sul suo razzo New Shepard con l’equipaggio composto da altre tre persone. Con il fondatore di Amazon andranno il fratello Mark, un ignoto che ha acquistato il biglietto all’asta per 28 milioni di dollari e l’aviatrice di 82 anni Wally Funk. Quest’ultima sarà la persona più anziana a volare nel cosmo. Nota pilota, negli anni ’60 le era stato negato il lavoro di astronauta a causa del suo genere, ossia perché donna. Grazie a Bezos, finalmente, l’ultraottantenne Wally potrà realizzare il suo desiderio di andare nello Spazio divenendo anche simbolo di quanto non si debba mai smettere di credere nei propri sogni.

Chi è l’aviatrice Wally Funk

La partenza dal Blue Origin è prevista per il 20 luglio e quel giorno Funk batterà il record del defunto John Glenn che, all’età di 77 anni nel 1998, è stato a bordo dello space shuttle Discovery diventato il più vecchio ad andare nello Spazio. La stessa Wally sembra incredula per avercela fatta, in un video ha rivelato di non pensare "che sarei mai riuscita a salire" sul New Shepard.

Funk è stata uno dei piloti del “Mercury 13" che, nel 1961, si offrì volontaria per far parte di un programma per convincere le donne a qualificarsi per diventare astronaute della Nasa. Si è laureata a 21 anni dopo aver superato rigorosi test fisici e mentali creati dall’allora capo dell’agenzia spaziale Usa William Randolph Lovelace. "Mi avevano detto che avevo completato il lavoro prima di tutti gli altri ragazzi", ha raccontato Wally.

Il programma era però stato cancellato a causa della decisione del governo federale che alle donne non doveva essere permesso di utilizzare le strutture militari necessarie per l’addestramento spaziale. Ora invece, grazie al fondatore di Amazon, la famosa e intraprendente pilota potrà andare nello Spazio. Lo stesso Jeff Bezos ha definito Wally Funk "un’ospite d’onore" della missione del New Shepard.

L’aviatrice 82enne, residente in Texas, è diventata la prima ispettore donna per la Federal Aviation Administration nel 1971 e la prima donna investigatore della sicurezza aerea per il National Transportation Safety Board nel 1974. Ha detto di aver insegnato a volare a più di 3.000 persone. A chi le ha fatto notare che finalmente diventerà astronauta, Wally Funk ha risposto: "Faccio fatica ad aspettare".

Se Bezos batterà il record di aver portato tra le stelle la persona più anziana, Richard Branson sorpassa il fondatore di Amazon per quanto riguarda l’essere il primo "turista" nello Spazio. Il fondatore della Virgin, infatti, partirà l’11 luglio con il suo razzo Unity della Virgin Galactic, anticipando la missione del New Shepard di Blue Origin.

