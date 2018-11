Waze, più integrazione di musica

(ANSA) – ROMA, 2 NOV – Waze, la piattaforma che riunisce la più grande community di automobilisti al mondo con oltre 110 milioni di utenti, annuncia il lancio della versione beta di Waze Audio Player: un sistema audio integrato nell’app in grado di offrire agli automobilisti l’ascolto di musica, podcast, audiolibri, news mantenendo una guida sicura. Nella versione beta, i membri della Beta Community di Waze potranno testare i contenuti offerti dai sette nuovi partner: Deezer e TuneIn disponibili in versione italiana, NPR One, Scribd e Stitcher in lingua inglese, Pandora e iHeartRadio non ancora fruibili in Italia. Tutti i partner hanno integrato la loro esperienza audio in Waze attraverso una nuova suite di tool chiamata Waze Audio Kit. Dal marzo 2017 l’app già integra Spotify.

ANSA | 02-11-2018 14:13