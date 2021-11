La regina delle webcam HD è in sconto

Mai come in questo periodo una webcam è non solo utile, ma essenziale per il lavoro e lo svago. Lo sanno i produttori di hardware, che si sono gettati a capofitto in questo mercato che è sempre esistito, ma dallo scoppio della pandemia in poi è cresciuto fino a livelli mai visti prima.

Come sempre accade, in questi casi, quando l’offerta è tanta è facile trovare prodotti molto economici messi in commercio da produttori poco conosciuti. A volte sono un vero affare, altre una vera fregatura ed è difficile sapere prima cosa si sta comprando esattamente. A meno che non si sceglie una webcam “con una storia“. E’ il caso della Logitech C920, erede ed evoluzione della Logitech C910 nonché modello precedente rispetto a Logitech C922 (dalla quale differisce solo per la mancanza della modalità 720p a 60 fps). Stiamo parlando, nel caso della Logitech C920, di una sorta di icona del mondo delle webcam, il punto di riferimento nella sua fascia di prezzo. A proposito di prezzo: finalmente la Logitech C920 è tornata un bel po’ sotto i 100 euro, naturalmente su Amazon.

Logitech C920: caratteristiche tecniche

La Logitech C920 è una webcam 1080p, cioè Full HD, in grado di catturare fino a 30 frame per secondo. La caratteristica tecnica che ha decretato il successo di questa webcam è il fatto che include, al suo interno, un chip per la compressione H.264 (cioè Mpeg-4, lo stesso standard del digitale terrestre di seconda generazione).

Questo chip ha il compito di comprimere l’immagine catturata, per rendere il flusso video da trasmettere online più leggero. Senza questo chip la compressione è a carico della CPU del computer. Quindi anche con un computer vecchio e a basse prestazioni si ottengono ottime videochiamate, senza scatti.

Logitech C920 è sul mercato da anni e continua ad essere venduta in milioni di esemplari, anche grazie alla sua compatibilità praticamente con tutto: Skype, Zoom, FaceTime, Meet, Teams, tra le app più famose, Windows (da Windows 7 in poi), Mac ( da macOS 10.1 in poi), Chrome OS, ma anche con le console Xbox.

Non le mancano alcune funzioni essenziali per una webcam, come l’autofocus, il microfono stereo e un campo visivo di 78° in orizzontale e 43° in verticale.

Logitech C920: l’offerta Amazon

Logitech C920 ha un prezzo di listino, invariato da anni, di ben 115 euro. Sono tanti per una webcam, ma chi la compra sa che non avrà problemi. Oppure, aspetta l’offerta giusta su Amazon.

Come quella attualmente in corso: Logitech C920 costa 75,43 euro (-28,53 euro, -27%) venduta e spedita da Amazon, con disponibilità immediata. E’ il momento di cambiare webcam e comprarne una “seria".

Logitech C920 HD Pro Webcam – Webcam Full HD 1080p 30 fps – Microfono stereo – Compatibile con tutte le app