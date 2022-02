Logitech Brio Ultra HD: la webcam 4K ora costa la metà

Di solito per le attività video quali lo streaming, le videochiamate o le videoconferenze per lo smartworking facciamo affidamento sulle webcam integrate nei laptop. Ma in genere hanno una risoluzione scarsa e offrono poca luminosità, con l’immagine che sgrana e, molto spesso, anche l’audio è di cattiva qualità. Le webcam esterne, di contro, offrono prestazioni superiori ma a prezzo superiore.

Per avere una buona qualità è necessario rivolgersi a prodotti evoluti, come la potente LogiTech Brio Ultra HD, che assicura alta risoluzione, video fluido e luminosità. Un prodotto molto superiore a quelli di base, grazie alla sua risoluzione 4K e con un ottimo microfono integrato, utilissimo per chi deve avere conversazioni anche lunghe. D’altronde è un prodotto nato pensando ai gamer, notoriamente molto esigenti: quando abbiamo a che fare con progetti che sono rivolti al mondo del gioco online siamo certi che abbiamo di fronte prodotti di qualità. Il dato interessante è che finalmente LogiTech Brio Ultra HD è disponibile con uno sconto molto forte su Amazon pari a quasi la metà del prezzo. In pratica, finché dura l’offerta, la LogiTech Brio Ultra HD è da prendere al volo perché prodotti di gamma analoga costano ora più del doppio.

Logitech Brio: caratteristiche tecniche

Questa webcam esterna 4 K (48 MP) nasce per lo streaming e il gaming online ad altissima risoluzione. Logitech, marchio affidabilissimo come tutti sanno, promette 30 frame al secondo alla risoluzione 4K e 60 frame al secondo a risoluzione 1080p Full HD.

Lo zoom digitale 5X, insieme al campo visibile regolabile, permette di regolare alla perfezione l’inquadratura in modo da escludere parti che non si vuole mostrare al nostro interlocutore. La webcam Logitech, poi è pienamente compatibile con tutte le piattaforme di meeting e videoconferenza come Skype, Cisco Webex e Cisco Jabber, Zoom, Windows Hello.

Logitech Brio: l’offerta di Amazon

Logitech Brio a prezzo di listino pieno e fisso, viene venduta a 249,99 euro. Ovviamente per una webcam sembrano tanti soldi (e lo sono) ma per chi la compra con l’offerta Amazon giusta deve sapere che farà davvero un’affare. Come l’offerta attualmente in corso: la Logitech Brio costa al momento 136,14 euro (- 113,85 euro – 46%) venduta e spedita da Amazon, con disponibilità immediata.

LogiTech Brio Ultra HD – Webcam Ultra HD 4K