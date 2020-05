WhatsApp, 5 funzioni segrete che non conosci: quali sono

Fonte foto: Primakov / Shutterstock.com 1 di 6 WhatsApp, i trucchi dei professionisti Per utilizzare le funzioni base di WhatsApp non bisogna certo essere dei geek o degli appassionati di tecnologia. L'applicazione fa della semplicità e dell'immediatezza uno dei suoi punti di forza e lo testimoniano gli oltre due miliardi di persone che ogni giorno la usano per parlare con amici, parenti, familiari e colleghi di lavoro. Le funzioni principali le conoscono tutti: condivisione di immagini e video, chiamate e videochiamate, possibilità di creare dei gruppi. Queste, però, non sono le uniche funzionalità che offre WhatsApp, ce ne sono molte altre che gli utenti non utilizzano perché non le conoscono. Ecco 5 strumenti nascosti di WhatsApp che in pochi utilizzano.

Fonte foto: Redazione 2 di 6 Come inviare messaggi a contatti non registrati Uno dei requisiti per inviare messaggi su WhatsApp è aver registrato il contatto sulla rubrica telefonica. In realtà non è così: si può inviare un messaggio anche anche senza registrare il numero. Come fare? Molto semplice, basta creare un link ad hoc e aprirlo tramite il browser dello smartphone o del PC. Si parte dal link generico "https://wa.me/" e dopo la barra obliqua bisogna aggiungere il numero della persona. Ad esempio se il numero di telefono è 390404040 (numero inventato), il link da inserire nel browser è https://wa.me/39390404040. Premendo invio si aprirà una pagina con un testo sullo schermo che recita "Messaggia "numero di telefono" su WhatsApp". Premendo su Messaggia si aprirà la chat sull'app di WhatsApp e si potrà inviare un messaggio senza dover registrare il numero di telefono. Se lo si fa dallo smartphone, dopo aver inserito il link nel browser, si apre direttamente l'app.

Fonte foto: Redazione 3 di 6 Come inviare file pesanti su WhatsApp WhatsApp in molti casi ha sostituito l'invio delle e-mail, soprattutto per quanto riguarda i video e le immagini. Utilizzare l'applicazione è più immediato e si riesce anche ad avere una sorta di libreria con tutti i contenuti inviati. C'è, però, un grosso limite: non si possono inviare video troppo grandi e l'algortimo di WhatsApp riduce automaticamente la qualità delle immagini. C'è, però, un trucco per inviare file con dimensioni molto grandi: utilizzare la funzione Documenti. L'applicazione, infatti, permette anche di inviare documento di tutti i generi: dai file word fino alle presentazioni di lavoro. Per farlo, bisogna entrare nella chat, premere sull'icona della graffa e selezionare "Documento". In questo modo sarà possible inviare documenti di tutte le dimensioni e formato, anche il video da 5GB registrato con risoluzione 4K.

Fonte foto: Redazione 4 di 6 Come ascoltare le note vocali di WhatsApp prima di inviarle Un semplice trucco WhatsApp che in pochi conoscono per riascoltare le note vocali prima di inviarle. Si accede alla chat e si inizia a registrare il messaggio vocale, attivando la funzione che permette di bloccare lo strumento (bisogna fare uno swipe verso l'alto sull'icona del microfono). Quando si è finito di registrare la nota vocale, non bisogna premere invio, ma il pulsante per tornare indietro. A questo punto entrate nuovamente nella chat e in basso troverete la nota vocale e la possibilità di riascoltarla prima di inviarla definitivamente.

Fonte foto: Redazione 5 di 6 Mutare lo Stato di un contatto Stato è la sezione di WhatsApp dove le persone possono pubblicare le loro immagini che vengono eliminate dopo 24 ore. In parole molte semplici, si tratta delle Instagram Stories di WhatsApp. Ben presto sono diventate tra le funzioni più amate degli utenti, ma non a tutti fa piacere vederle sul proprio account WhatsApp. Cosa fare per nasconderle? Esiste uno strumento molto semplice che permette di disattivare lo Stato di un contatto. Bisogna aprire WhatsApp, premere su Stato e selezionare il contatto. Apparirà sullo schermo un avviso "Disattiva gli aggiornamenti allo stati di XXX (nome del contatto)? I nuovi aggiornamenti allo stato da XXX non saranno più visibili sotto gli aggiornamenti recenti". Premendo su Disattiva, non si vedranno più le immagini pubblicate da quel specifico contatto nella sezione Stato.