WhatsApp, arriva la terza spunta?

24 Dicembre 2019 - Nel 2020 arriverà la terza spunta blu su WhatsApp che aiuterà gli utenti a capire chi ha fatto uno screenshot della conversazione. Nelle ultime ore sta girando sul web e nelle chat dell’applicazione di messaggistica questa notizia. Ma quanto c’è di vero? Nulla, si tratta dell’ennesima bufala che di tanto in tanto viene riproposta sulle piattaforme social e all’interno di WhatsApp.

La stessa identica notizia era stata già pubblicata lo scorso anno, con le stesse identiche parole e funzionalità. In questi giorni i classici burloni da tastiera hanno semplicemente sostituito il 2019 con il 2020 e pubblicato la fake news. E tale resta. Gli sviluppatori non stanno lavorando su nessuna nuova funzionalità che aggiunga una terza notifica blu per segnalare quando viene effettuato uno screenshot della conversazione. Oltre ad essere un serio problema per la privacy, si tratterebbe anche di uno strumento abbastanza complicato da sviluppare. In questo periodo, inoltre, i tecnici di WhatsApp sono impegnati in attività molto più serie, come lo sviluppo della modalità scura e la possibilità di utilizzare lo stesso account su più smartphone.

La terza spunta di WhatsApp: cosa c’è di vero

Come pubblicato anche dal sito bufale.net, specializzato nello smascherare le fake news, non c’è nulla di vero sull’introduzione di una terza spunta blu che avverte gli utenti quando è stato fatto uno screenshot della conversazione. Il messaggio che sta circolando in queste ore sui principali canali social e nei gruppi WhatsApp è il frutto dell’inventiva di un burlone. Non c’è nulla di vero: non verrà mai introdotta una terza spunta blu nell’applicazione di messaggistica, perlomeno nel breve periodo.

Nel messaggio si legge che la funzionalità sarebbe già attiva nella versione beta di WhatsApp, quella utilizzata dagli sviluppatori per testare i nuovi strumenti prima di rilasciarli in maniera ufficiale. Altra cosa non vera: in questo momento sono due le funzionalità su cui i tecnici sono al lavoro, la modalità scura e la possibilità di usare lo stesso account WhatsApp su più dispositivi. Si tratta di due nuove feature che dovremmo vedere nel giro di poche settimane o mesi sull’app e che porteranno un grosso cambiamento.