WhatsApp arriva l'aggiornamento per silenziare le chat definitivamente

29 Ottobre 2019 - Oggigiorno tutti noi facciamo parte di almeno un gruppo WhatsApp: c’è chi ha quello di lavoro, di scuola o della palestra; e c’è addirittura chi li ha tutti insieme, disposti uno dopo l’altro nella schermata principale dell’app. Purtroppo interagire con ogni gruppo è impossibile, perché spesso di parla di centinaia di messaggi al giorno.

In questo contesto, le notifiche di alcune chat possono risultare piuttosto fastidiose. Fortunatamente l’app permette di silenziare quelle meno interessanti, con cui si interagisce poco o niente. Fino ad oggi per gli utenti iOS era possibile eliminare solo le notifiche sonore, ma non quelle visuali. L’alternativa era uscire dal gruppo, ma questa scelta era ritenuta drastica dai più, perché magari in un momento di calma gli utenti possono riprendere e leggere i messaggi accumulati. Allora, come si può fare? La soluzione finalmente arriva proprio da WhatsApp, che ha annunciato una nuova funzione davvero utile. Infatti, chi ha un iPhone o iPad potrà eliminare ogni tipo di notifica dei gruppi.

WhatsApp: come silenziare le chat per sempre?

La novità non riguarda tutti ma solo chi ha un dispositivo Apple. Infatti, questa opzione esiste da tanto per chi ha Android. Da oggi anche chi utilizza WhatsApp per iOS può già scaricare l’aggiornamento che consente di silenziare definitivamente le chat. Ci riferiamo alla versione 2.19.110 dell’app che eviterà alle persone di dover aprire i messaggi dopo aver visualizzato sul monitor del dispositivo il badge di notifica, anche se il gruppo è silenziato. La novità non riguarda solo i gruppi ma anche le chat singole.

Prima di questo aggiornamento, le persone potevano già silenziare le chat, ma non annullare la visualizzazione del numero di messaggi in arretrato. Finalmente anche questo contatore sparisce, ma solo per chi ha iOS. Come accennato, su Android è già possibile far sparire il badge di notifica, per farlo basta accedere all’app e selezionare il gruppo o il contatto che si vuole silenziare. Una volta dentro, accedere al menu (l’icona con i tre puntini verticali) posizionato in alto a destra e toccare sulla voce “Disattiva notifiche”. A questo punto l’app permette di selezionare il periodo di tempo: 8 ore, 1 settimana o 1 anno. A questa opzione, si può anche scegliere di non vedere le notifiche sul display. A questo punto, la persona potrà dimenticarsi di far parte di quel gruppo senza essere costretta ad abbandonarlo. Naturalmente può sempre andare a leggere tutti i messaggi non letti accumulati.

L’aggiornamento per iOS introduce anche un’altra novità: le guide per l’allineamento che permettono di inserire sticker, emoji e altri decori all’interno di immagini e altri file multimediali inviati in chat. Questa funzione sarà particolarmente apprezzata da chi ama inviare documenti perfetti a livello grafico. L’aggiornamento di WhatsApp può essere già scaricato dall’App Store.