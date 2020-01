WhatsApp, arriva "Trasferisci Account": come funziona

23 Gennaio 2020 - Non solo modalità scura. Gli sviluppatori di WhatsApp dopo aver rilasciato la dark mode sulla versione beta di Android, sono tornati al lavoro sulle nuove funzionalità dell’applicazione di messaggistica che vedremo nei prossimi mesi. Nelle ultime ore hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app di WhatsApp (numero 2.20.14) che porta con sé molte novità interessanti, a partire dai nuovi sticker animati che presto arriveranno a colorare le nostre chat.

La novità più importante, però, riguarda l’arrivo di una nuova funzionalità. Dovrebbe chiamarsi “Trasferisci Account” (per la versione inglese è stato utilizzato il nome “Account Transfer“) e permetterà agli utenti di trasferire il proprio account WhatsApp da uno smartphone Android all’altro senza dover effettuare la registrazione. Una funzionalità che sotto molti aspetti è rivoluzionaria e cambia completamente l’approccio all’utilizzo dell’app: WhatsApp non è più ancorato allo smartphone che si utilizza, ma può essere trasferito da un dispositivo all’altro senza troppi problemi.

Trasferisci Account non è ancora disponibile su WhatsApp, ma secondo i ragazzi di WaBetaInfo che hanno diffuso per primi la notizia, potrebbe ben presto fare il suo debutto direttamente sulla versione ufficiale di WhatsApp, senza passare dalla versione beta.

Cosa è e come funziona “Trasferisci Account”, l’ultima novità di WhatsApp

WhatsApp non smette mai di stupirci e nell’ultimo aggiornamento rilasciato per la versione beta di Android (la numero 2.20.14) introduce una nuova funzione: Trasferisci Account. Bisogna sottolineare, però, che lo strumento ancora non è disponibile: i ragazzi di WaBetaInfo ne hanno trovato traccia analizzando l’ultima versione dell’app.

Come si può intuire dal nome, la funzionalità Trasferisci Account è pensata per trasferire l’account WhatsApp da uno smartphone Android all’altro senza troppi problemi e soprattutto senza doversi registrare nuovamente. Trasferisci Account utilizza le Api di Google realizzate ad hoc per svolgere questa azione senza complicare troppo la vita degli utenti.

Non si conoscono i tempi di rilascio della funzionalità, ma non dovremmo aspettare troppo, poiché uno strumento simile è già presente per l’iPhone.

WhatsApp, novità per gli sticker animati e la funzione “Cancella messaggi”

Nella versione 2.20.14 di WhatsApp per Android ci sono novità anche per altre due funzionalità in sviluppo: gli sticker animati e “Cancella messaggi“.

Per quanto riguarda le emoticon animate, WhatsApp ha aggiunto una piccola icona nella pagina degli sticker per facilitare la ricerca di quelli animati. Un cambiamento grafico che non stravolte l’utilizzo dell’app.

Per quanto riguarda la funzionalità “Cancella messaggi” che permetterà di eliminare i messaggi delle chat di gruppo dopo un certo periodo di tempo, bisogna evidenziare il fatto che lo strumento ha fatto il suo debutto nelle impostazioni dedicate agli amministratori. Per il momento, però, non è possibile interagire con la nuova voce.

Anche in questo caso, le due funzionalità non possono ancora essere testate e non si conoscono i tempi di rilascio: molto probabilmente bisognerà aspettare qualche settimana.