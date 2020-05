WhatsApp, arrivano le videochiamate fino a 50 persone: come funziona

WhatsApp Web è la versione per PC dell’applicazione di messaggistica e non ha bisogno di grandi presentazioni: chi ha un computer, almeno una volta l’ha utilizzata. La web-app è molto comoda perché ha tutte le funzioni principali presenti nell’applicazione per smartphone. Tutte tranne una. Quale? La possibilità di fare chiamate e videochiamate.

Gli sviluppatori non hanno mai voluto implementare questa funzionalità e chi vuole fare una videochiamata di gruppo su WhatsApp dal PC è costretto a utilizzare delle soluzioni alternative, come ad esempio un emulatore di Android sul quale installare WhatsApp. Una soluzione non per tutti e abbastanza complicata. Ora, però, i tecnici sembrano essersi convinti nel rilasciare un nuovo strumento inedito per fare le videochiamate da WhatsApp Web. Si tratta di Facebook Rooms, la nuova piattaforma per fare chiamate di gruppo fino a 50 persone. Lo strumento, infatti, verrà integrato direttamente all’interno della web-app di WhatsApp e gli utenti potranno far partire le videochiamate di gruppo cliccando su un solo pulsante. Ecco come fare.

Cosa è Facebook Rooms

Prima di spiegare come fare videochiamate di gruppo su WhatsApp Web e su WhatsApp Desktop (l’app che si può scaricare dal Windows Store e dal Mac App Store), spieghiamo brevemente che cosa è Facebook Rooms. Si tratta di una nuova piattaforma, ancora in versione beta, che permette di fare chiamate e videochiamate di gruppo fino a 50 persone, anche senza doversi registrare al noto social network. L’amministratore della chiamata può condividere un link e invitare le persone ad aggiungersi al gruppo. Ma non solo. È possibile creare più stanze tematiche, per dividere il gruppo di persone in sotto-gruppi. Come avrete capito, Facebook Rooms si candida per essere una valida alternativa alle tante piattaforma per le videoconferenze, come ad esempio Zoom, Meet, Teams e Skype.

Come fare videochiamate su WhatsApp con Facebook Rooms

Come spesso accade in questi casi, i ragazzi di WaBetaInfo hanno scovato nella versione beta di WhatsApp Web dei riferimenti alle videochiamate di gruppo. Nella versione 2.2019.6 sono presenti degli screenshot che mostrano come fare chiamate di gruppo su WhatsApp Web. Bisogna chiarire che la funzionalità ancora non è disponibile e lo sarà in futuro.

Ciò che hanno scoperto i ragazzi di WaBetaInfo sono delle nuove scorciatoie che permettono di creare tramite WhatsApp Web una videochiamata su Facebook Rooms. Come fare? Bisogna entrare nel gruppo WhatsApp degli amici, premere sull’icona con con la graffa in alto a destra e appariranno delle icone: l’ultima sarà dedicata a Microsoft Rooms. Cliccandola, apparirà una schermata che spiega cosa è Microsoft Rooms e premendo sul bottone “Continua in Messenger”, partirà la videochiamata sull’altra app di messaggistica di Facebook. Quindi, è abbastanza chiaro che si uscirà da WhatsApp Web e si entrerà su Facebook Messenger per fare la videochiamata.

Un’altra scorciatoia è stata inserita anche in alto a sinistra: premendo sull’icona con tre puntini in verticale, apparirà un menu con diverse opzioni, tra cui la nuova “Create a room”. Cliccando, apparirà un messaggio per iniziare la videochiamata su Facebook Rooms.

Quando arriva il nuovo strumento

Fare delle previsioni è piuttosto difficile. Per il momento la funzione è in fase di sviluppo e non è stata rilasciata nemmeno nella versione beta. Bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo prima di fare le videochiamate su WhatsApp dal PC.