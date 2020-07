WhatsApp, cinque nuove funzionalità in arrivo: ecco quali sono

Con un video pubblicato sui propri account social, WhatsApp annuncia l’arrivo di tante nuove funzionalità, sia per il presente sia per il prossimo futuro. Si tratta di strumenti e funzioni su cui abbiamo parlato molto, soprattutto nell’ultimo periodo e che ora vengono confermate dagli stessi sviluppatori. Stiamo parlando degli sticker animati, della modalità scura su WhatsApp Web, la versione dell’app di messaggistica presente sul PC, e soprattutto dei QR Code per aggiungere nuovi contatti e per condividere il proprio.

Il video è piuttosto esplicito sulle tempistiche del rilascio delle varie funzionalità: il dark mode, i miglioramenti per le videochiamate e la sezione Stato per la versione KaiOS dell’app arriveranno a breve, già nei prossimi giorni, mentre bisognerà aspettare ancora un paio di settimane per gli adesivi animati e il codice QR per condividere il proprio numero di telefono. Si tratta di uno degli aggiornamenti più importanti dell’app negli ultimi mesi, nonostante il Covid-19 abbia obbligato gli sviluppatori a lavorare a distanza.

WhatsApp, tutte le nuove funzioni

In totale sono cinque nuove funzionalità e promettono di migliorare piccoli e grandi aspetti dell’applicazione. Sono in arrivo già nei prossimi giorni e gli utenti potranno scaricare la nuova versione dell’app di WhatsApp per utilizzarle immediatamente. Andiamo con ordine.

Le prime tre ad arrivare sono la modalità scura per WhatsApp Web, nuove feature per le videochiamate e l’arrivo dello Stato su KaiOS.

Della modalità scura su WhatsApp Web se ne parla oramai da diverso tempo e ora sembra che finalmente sia arrivata. Era già possibile attivarla momentaneamente modificando il codice HTML della pagina, ma ora sarà molto più semplice farlo. Basterà andare nelle Impostazioni e attivare il tema scuro.

Novità anche per quanto riguarda le videochiamate. Da alcuni mesi WhatsApp ha aumentato il limite fino a otto persone per quelle di gruppo e ora arriva un piccolo cambiamento per renderle ancora più utili. La persona che parlerà verrà messa in sovraimpressione per darle maggior risalto.

La terza novità riguarda la versione KaiOS di WhatsApp. KaiOS è un sistema operativo mobile presente soprattutto sugli smartphone lowcost molto diffusi nei Paesi in via di sviluppo. Ora su questa versione dell’app arriva anche la sezione Stato dedicata alle immagini a tempo.

WhatsApp, a cosa servono i QR Code

Il video fissa l’arrivo del QR Code su WhatsApp tra poche settimane. A cosa serviranno? A rendere ancora più semplice l’aggiunta di un numero di telefono sullo smartphone. Ogni account WhatsApp avrà un proprio codice QR e a una persona basterà inquadrarlo con la fotocamera integrata sull’app per aggiungere il suo numero in rubrica. Nella versione beta di WhatsApp sono già disponibili e i test hanno dato esisto positivi.

WhatsApp, arrivano anche gli sticker animati

Ne abbiamo parlato molto nelle ultime settimane e ora arriva la conferma ufficiale: nelle prossime settimane arriveranno anche gli sticker animati. Aggiunti di recente nella versione beta, gli adesivi caratterizzeranno anche quella ufficiale. Gli utenti potranno caricare sullo store di WhatsApp i propri pacchetti di adesivi animati per poi condividerli all’interno delle chat