WhatsApp, come cancellare i messaggi in automatico

27 Dicembre 2019 - Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato della possibilità da parte di WhatsApp di inserire una nuova funzionalità: i messaggi che si autodistruggono dopo un periodo prestabilito di tempo. Come normale che sia, la notizia ha creato molto scalpore, essendo una delle funzionalità mancanti più richieste dagli utenti. A darne la notizia, come al solito, sono stati i ragazzi di WABetaInfo tramite un post sul loro blog.

Ora hanno pubblicato una nuova notizia che cambia completamente le carte in tavola: WhatsApp non sta lavorando su una funzione che permette di autodistruggere i messaggi una volta letti, ma solamente su uno strumento per pulire le conversazioni di gruppo per far in modo che non appesantiscano troppo lo smartphone e i server dell’applicazione. Secondo quanto appreso dai ragazzi di WABetaInfo, la nuova funzione dovrebbe chiamarsi “Cancella messaggi” e dovrebbe essere presente all’interno delle impostazioni dei gruppi. Per il momento le tracce dello strumento sono state scovate nella versione beta di WhatsApp per Android e per iOS e non si sa quando verrà rilasciata ufficialmente.

Come utilizzare la funzione “Cancella messaggi” di WhatsApp

Nella nuova versione dell’applicazione sono scomparsi tutti i riferimenti ai messaggi che si autodistruggono per quanto riguarda le chat “one to one“. La funziona “Cancella messaggi” potrà essere utilizzata solo nelle chat di gruppo ed è pensata per mantenere ordinate le conversazioni dove i partecipanti sono decine e decine.

Per poter utilizzare la nuova funzione (ancora non disponibile) si deve accedere alle Impostazioni dei gruppi e premere sulla voce “Cancella messaggi“. Si aprirà un menu a scomparsa con diverse opzioni: Off, 1 ora, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese, 1 anno. Scegliendo una delle opzioni, sarà il tempo dopo il quale i messaggi verranno eliminati. La funzione può essere attivata solo dagli amministratori del gruppo

Che fine hanno fatto i messaggi che si autodistruggono su WhatsApp?

Scomparsi nel nulla. Per il momento sembra che i tecnici di WhatsApp abbiano deciso di non sviluppare una funzione che permetta di inviare messaggi che si autodistruggono dopo un certo periodo di tempo. Funzionalità presente nelle maggiori app di messaggistica istantanea, ma non su WhatsApp. Vedremo se nelle prossime settimane arriveranno delle novità.

Quando verrà rilasciata la nuova funzione

Difficile fare una previsione su quando sarà disponibile “Cancella messaggi” su WhatsApp. Le poche informazioni scovate dai ragazzi di WABetaInfo era nascoste nel codice della versione beta dell’applicazione. I programmatori stanno ancora sviluppando la funzionalità e nelle prossime settimane forse verrà rilasciata per i beta tester.