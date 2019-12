WhatsApp, come creare dei promemoria con i messaggi ricevuti

6 Dicembre 2019 - WhatsApp e Any.do, applicazione che permette di creare dei promemoria, task e liste delle cose da fare, hanno stretto una partnership per dare la possibilità agli utenti di trasformare i messaggi ricevuti sull’app di messaggistica in promemoria da salvare sullo smartphone. Una funzionalità molto interessante e che si integra alla perfezione con lo scopo delle due app: da una parte un servizio di messaggistica istantaneo sempre più utilizzato in ambito famigliare e lavorativo e dall’altro una piattaforma che si trasforma in una sorta di agenda personale.

Per poter utilizzare la nuova funzionalità è necessario avere un account premium di Any.do e attivare la funzionalità direttamente nelle impostazioni del proprio profilo. In questo modo, quando si riceve su WhatsApp un appuntamento o una lista delle cose da fare, sarà possibile inviarlo direttamente su Any.do che imposterà il promemoria in automatico. Questa funzionalità ancora non era presente sull’applicazione di messaggistica e grazie a questa nuova partnership gli utenti di WhatsApp potranno semplificare ancora di più la loro vita. Ecco come funziona.

Come creare dei promemoria con WhatsApp

Prima di partire con la spiegazione passo-passo della nuova funzione di WhatsApp è necessario fare una premessa. Per utilizzarla è necessario avere un account premium di Any.do, altrimenti non sarà possibile collegare il profilo WhatsApp con quello dell’app per i promemoria.

Per trasformare i messaggi WhatsApp in task e promemoria bisogna entrare nelle impostazioni del proprio account Any.do, premere su Integrazioni e poi su WhatsApp. A questo punto viene richiesto di inserire il proprio numero di telefono per sincronizzare le due applicazioni. Completato questo passaggio, basterà accedere su WhatsApp e iniziare a inviare dei messaggi al numero di Any.do: qualsiasi attività da fare verrà trasformata in un promemoria. La funzionalità vale sia per i dispositivi Android sia iOS ed è già attiva già da adesso.