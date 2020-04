WhatsApp: come fare chiamate e videochiamate con più di 4 persone

Uno dei difetti maggiori di WhatsApp è il limite imposto per chiamate e videochiamate: al massimo quattro partecipanti, compreso colui o colei che ha fatto partire la chiamate. Rispetto ad altri servizi di messaggistica (ad esempio FaceTime) si tratta di un limite piuttosto importante e che impone agli utenti delle scelte ben precise, soprattutto quando si devono effettuare videochiamate di gruppo.

Soprattutto in questo periodo in cui siamo tutti rinchiusi in casa per la pandemia, in molti stanno scoprendo questo limite di WhatsApp. Gli sviluppatori, però, sembrano aver capito che il limite di 4 persone per le videochiamate è un problema che va risolto al più presto e infatti hanno già iniziato a lavorare per trovare una soluzione. A darne la notizia, come al solito, sono i ragazzi di WaBetaInfo sul loro blog personale: nell’ultimo aggiornamento beta per Android e iOS ci sono riferimenti specifici al fatto che a breve il limite verrà aumentato. Quando sarà disponibile la nuova funziona? Non c’è ancora una data certa per il rilascio, ma dovrebbe avvenire a breve.

WhatsApp, chiamate e videochiamate con più di 4 partecipanti: la novità

La notizia rilanciata da WaBetaInfo porta con sé molte novità. Per come è stato WhatsApp finora si tratta di una vera e propria rivoluzione: allargare chiamate e videochiamate a più di 4 persone vuol dire cambiare in modo sostanziale l’utilizzo dell’applicazione.

Il limite di 4 persone era dovuto soprattutto a un fatto di interfaccia: inserire più di 4 rettangoli in uno schermo da 6 pollici non è semplice. I tecnici avranno sicuramente trovato una soluzione alternativa in modo da non creare troppo confusione nelle videochiamate affollate..

Il riferimento all’allargamento del numero di persone che possono partecipare a una chiamata e videochiamata su WhatsApp è presente nelle ultime due versioni beta di WhatsApp per Android e iOS, rispettivamente la numero 2.20.128 e la 2.20.50.23. Nel codice dell’applicazione non si fa riferimento a quale sarà il nuovo limite, ma solamente che verrà allargato. Potrebbe essere 6 come 12, su questo punto ancora non c’è molta chiarezza. Molto probabilmente il nuovo limite per le chiamate e videochiamate di gruppo sarà gli 8 e 10 partecipanti: aggiungere troppe persone renderebbe la gestione complicata, soprattutto a livello di interfaccia grafica.

Il nuovo limite cambierà qualcosa su come fare le chiamate e videochiamate su WhatsApp? Sotto questo aspetto nessun cambiamento: bisognerà sempre premere sull’icona con la cornetta o la telecamera all’interno delle chat e poi aggiungere manualmente gli altri partecipanti cliccando l’icona con l’omino in alto a destra.

Per quanto riguarda le videochiamate WhatsApp da PC, invece, ancora non c’è nessuna novità. La funzione non è abilitata per la versione desktop e non lo sarà nemmeno in futuro.

WhatsApp, chiamate più sicure

Oltre alla notizia sull’innalzamento del limite per chiamate e videochiamate, l’ultima versione beta di WhatsApp per iOS e Android porta con sé anche un’altra piccola novità. Quando si effettua una chiamata, sull’interfaccia dello smartphone appare la scritta “crittografia end-to-end“. Si tratta del sistema utilizzato da WhatsApp per rendere più sicure le nostre chiamate: in questo modo gli hacker non possono rubare le nostre informazioni personali e ascoltare cosa diciamo ai nostri amici.

Quando verrà rilasciato l’aggiornamento WhatsApp

Molti di voi si staranno chiedendo quando verrà aumentato il limite per le chiamate e videochiamate WhatsApp. Una data certa ancora non c’è, ma i ragazzi di WaBetaInfo sono abbastanza sicuri che avverrà a breve.

I tecnici di WhatsApp sembrano essere molto attivi su questo fronte e vogliono rilasciare la nuova funzione il prima possibile, soprattutto per aiutare tutte le persone che in questo momento sono confinate in casa e possono parlare con i propri familiari solo tramite chiamate e videochiamate.

L’unica cosa certa è che per attivare il nuovo limite sarà necessario aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile. Vi terremo informati.