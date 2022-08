WhatsApp: la novità che ci salva dagli errori

WhatsApp è una delle app di messaggistica più diffuse e utilizzate a livello globale, quasi dalla totalità degli utenti Android e iOS, grazie alla propria semplicità, immediatezza d’uso e al crescente numero di funzionalità che consentono di risparmiare tempo ma che guardano attentamente alla salvaguardia di privacy e sicurezza degli utenti.

Tra le varie funzionalità introdotte nel tempo, più o meno utili, una delle più interessanti riguarda la possibilità di annullare l’invio di un messaggio (o di cancellarlo proprio) entro un certo lasso di tempo dall’invio stesso: può capitare, infatti, di inviare un messaggio al destinatario sbagliato o, semplicemente, di pentirsi di qualcosa che è stato inviato (testo, foto, audio, o qualunque cosa sia). La funzionalità, però, si completerà presto con una novità che consentirà di recuperare ad un eventuale annullamento errato, consentendo agli utenti di tornare sui propri passi entro pochi secondi.

WhatsApp: potremo ripristinare un messaggio

Quando si invia un messaggio per sbaglio su WhatsApp, ad una persona o su un gruppo, la popolare app di messaggistica consente di annullarne l’invio entro un certo lasso di tempo. Così come l’invio di un messaggio può essere annullato per un certo lasso di tempo, può capitare invece di eliminare un messaggio per sbaglio e, fino a questo momento, l’azione è irreversibile.

Il team di WaBetaInfo ha scovato una novità in via di sviluppo che completerà la funzionalità di eliminazione dei messaggi con una nuova possibilità: si tratta dell’annullamento della cancellazione dei messaggi inviati: in poche parole, un utente WhatsApp potrà recuperare, entro pochi secondi, i messaggi cancellati per errore.

Visivamente all’interno della chat, quando si procederà con la cancellazione di un messaggio inviato comparirà un pop-up in sovraimpressione nella parte bassa che reciterà "Messaggio cancellato"e al suo interno, sull’estrema destra, presenterà un pulsante "Annulla" per ripristinare il messaggio cancellato.

Quando arriverà la nuova funzionalità

La comoda funzionalità che consente di recuperare (per pochi secondi) i messaggi cancellati per sbaglio, è attualmente in distribuzione unicamente a pochi beta tester che partecipano al Programma Beta di WhatsApp per Android tramite il Google Play Store.

Non abbiate fretta comunque, nelle prossime settimane la funzionalità potrebbe essere rilasciata a tutti gli utenti su scala globale, tanto per gli utenti Android quanto per gli utenti iOS, nel momento in cui il processo di sviluppo volgerà al termine.