WhatsApp non funziona oggi, cosa sta succedendo

10 Dicembre 2019 - WhatsApp è down e non permette agli utenti di inviare messaggi e di vedere l’orario dell’ultimo accesso. Dalle ore 20:00 del 10 dicembre molte persone stanno segnalando problemi con l’applicazione di messaggistica: WhatsApp non va e non si riesce a interagire con gli altri utenti. Il disservizio, però, non sta colpendo tutti: alcune persone della redazione riescono a inviare messaggi, né a riceverli.

WhatsApp down non riguarda solo l’Italia: vedendo su downdetector.com, sito che raccoglie le lamentele degli utenti quando un sito o un servizio non funziona, le segnalazioni sono in tutto il Mondo. Anche se in Italia sono in numero maggiore. Come detto, per il momento di tratta di un malfunzionamento che non ha riguardato tutti, ma solo un numero ristretto di utenti, ma sta creando disagio. Il problema potrebbe riguardare qualche server di WhatsApp che ha smesso di funzionare e non permette l’invio di messaggi. I tecnici dell’applicazione sono sicuramente al lavoro per risolvere al più presto il problema.

Perché WhatsApp non fa inviare i messaggi il 10 dicembre

Sono tante le segnalazioni da parte di utenti che non riescono a inviare messaggi su WhatsApp. In questi casi si parla immediatamente di “WhatsApp down“, ma in questo caso è un po’ esagerato. Infatti, il disservizio non sta colpendo tutti gli utenti italiani dell’applicazione di messaggistica: in redazione la maggior parte di noi riesce a scambiare messaggi tranquillamente. Guardando le segnalazioni online e leggendo le lamentele degli utenti si capisce, però, che il problema è piuttosto diffuso e sta creando un po’ di allarme.

Perchè WhatsApp non funziona? Solitamente la colpa è dell’architettura dei server che sorreggono WhatsApp, ma in questo caso è difficile avanzare delle ipotesi, i motivi potrebbero essere i più vari. Continueremo a monitorare la situazione e nelle prossime ore vi sapremo dire di più.