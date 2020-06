WhatsApp, in arrivo nuove funzioni mai viste prima: ecco quali sono

Fonte foto: Sulastri Sulastri / Shutterstock.com 1 di 9 WhatsApp lavora a nuove funzioni WhatsApp è un'applicazione in continuo cambiamento: per restare al top in un mercato super-competitivo è necessario rilasciare sempre nuove funzioni e migliorare quelle esistenti. L'esplosione della pandemia ha rallentato leggermente lo sviluppo, ma ora i tecnici hanno ripreso a pieno ritmo. Sono tanti i progetti su cui WhatsApp sta lavorando, a partire dalla possibilità di utilizzare lo stesso account su più dispositivi: si tratta di uno strumento che rivoluzionerà l'applicazione, ma che necessita di molto tempo affinché tutto funzioni al meglio. Ma le novità non finiscono qui: i ragazzi di WaBetaInfo negli ultimi giorni ci hanno aggiornate su un paio di nuove funzioni di cui nessuno conosceva l'esistenza e che cambiano in modo profondo l'app. Ecco quali sono.

Fonte foto: sdx15 / Shutterstock.com 2 di 9 WhatsApp, arriva la ricerca per data La prima novità importante riguarda la funzione ricerca presente all'interno delle conversazioni. Gli sviluppatori sono al lavoro per potenziare questo strumento e renderlo veramente utile. Sull'iPhone è in fase di test una funzione che permette di effettuare ricerche per data: se non ricordiamo esattamente cosa abbiamo detto in una chat, ma ricordiamo il giorno in lo abbiamo scritto, basta inserire la data e far partire la ricerca. Lo strumento è presente per il momento solo sull'iPhone, ma non è escluso che venga aggiunto anche sulla versione Android.

Fonte foto: Sulastri Sulastri / Shutterstock.com 3 di 9 La funzione inversa per le immagini Durante il periodo di lockdown, WhatsApp ha rilasciato nella versione beta una funzione che permette di effettuare rapidamente una ricerca su Google per verificare se una notizia sia vera. Questo vale solamente per i messaggi inoltrati frequentemente e che solitamente veicolano fake-news. Lo strumento è molto utile soprattutto in periodi particolari come quelli appena vissuti dove le notizie false complicano ancora di più la situazione. Ora questo strumento è disponibile anche per le immagini inoltrate troppe volte: di fianco a queste foto è stato aggiunta una lente d'ingrandimento che permette di effettuare una ricerca direttamente sul motore di ricerca di Google.

Fonte foto: sdx15 / Shutterstock.com 4 di 9 WhatsApp, sarà possibile utilizzare lo stesso account su quattro Ogni settimana che passa, si aggiungono nuovi tasselli a un mosaico che oramai si sta completando: la funzione multi-dispositivo per utilizzare WhatsApp su più smartphone contemporaneamente. Lo strumento rivoluzionerà l'utilizzo quotidiano dell'app e permetterà di slegare l'account dal numero di telefono. L'ultima indiscrezione arrivata dalle sapiente mani di WaBetaInfo riguarda il numero di dispositivi su cui sarà possibile usare l'account WhatsApp contemporaneamente: il limite è stato fissato a quattro.

Fonte foto: PixieMe / Shutterstock.com 5 di 9 WhatsApp rivoluziona “Utilizzo dati e archiviazione” Di tanto in tanto WhatsApp porta nuove funzioni per la sezione "Utilizzo dati e archiviazione": l'obiettivo è semplificare la vita degli utenti quando devono eliminare i file che occupano la memoria del dispositivo. Secondo quanto riportato da WaBetaInfo, sono in fase di test dei nuovi filtri aggiunti all'interno della voce "Utilizzo archiviazione". Oltre alle chat "più pesanti", gli utenti possono utilizzare i nuovi filtri avanzati è "Large Filed" e "Forwarded files" per trovare facilmente i documenti che occupano più spazio ed eliminarli velocemente.

Fonte foto: Adao / Shutterstock.com 6 di 9 WhatsApp, come eliminare tutti i messaggi tranne i preferiti Uno degli strumenti per ridurre il peso di WhatsApp sulla memoria dello smartphone è eliminare tutti i messaggi di una conversazione, soprattutto quelle dei gruppi dove vengono scambiati tanti contenuti multimediali (video, immagini e note vocali). Questa funzione, però, elimina anche i messaggi che sono stati inseriti nei preferiti, perdendo in questo modo immagini o video a cui si tiene molto. WhatsApp ha capito l'errore commesso finora e sta sviluppando un nuovo strumento che permette di eliminare tutti i messaggi tranne quelli inseriti nei preferiti.

Fonte foto: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com 7 di 9 WhatsApp, cambia il colore della dark mode Una delle tante novità in lavorazione riguarda anche il tema scuro. WhatsApp vuole cambiare il colore della bolla dei messaggi inviati da noi, che al momento è un verde molto scuro. L'applicazione di messaggistica vuole cambiarlo in un verde un po' più chiaro. Una modifica stilistica che non cambia molto, ma che dimostra quanto i tecnici siano sempre al lavoro per migliorare l'app.

Fonte foto: sdx15 / Shutterstock.com 8 di 9 WhatsApp supporta ShareSheet In pochi conosceranno la piattaforma ShareSheet, ma si tratta di una della app per la condivisione dei video più utilizzate in India. Gli sviluppatori sono al lavoro per supportare su WhatsApp tutti i video di ShareSheet: quando si condividerà un filmato in una conversazione tramite link, apparirà un player video che permetterà di riprodurlo senza uscire dall'app di messaggistica.