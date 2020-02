WhatsApp, nuovi strumenti per personalizzare la chat: come funzionano

27 Febbraio 2020 - Per vedere la modalità scura sulla versione ufficiale di WhatsApp è oramai solo questione di tempo, ma nel frattempo gli sviluppatori stanno lavorando anche ad altre funzionalità e strumenti per migliorare l’applicazione. Come anticipato dai ragazzi di WaBetaInfo sul loro canale Twitter, WhatsApp ha da poco rilasciato una nuova versione beta per Android (la numero 2.20.60) con alcune novità interessanti per personalizzare le conversazioni. Sono stati aggiunti, infatti, dei nuovi colori a tinta unita da utilizzare come sfondo per le chat.

Per coloro che amano rendere unica la loro conversazione, si tratta sicuramente di un’ottima notizia: ora è possibile scegliere tra moltissimi sfondi a tinta unica. WhatsApp ha deciso di aggiungere questi nuovi colori anche in vista dell’arrivo della modalità notte che porterà un grosso cambiamento all’interfaccia dell’applicazione. Tutti i colori, infatti, verranno cambiati: il verde e il bianco verranno sostituiti da varie tonalità di nero, grigio e blu. I “Dark Solid Colors” servono proprio a rendere meno monocromatica la nuova interfaccia di WhatsApp. Ecco come impostare i nuovi sfondi nelle conversazioni WhatsApp.

WhatsApp, nuovi colori per lo sfondo della chat

Nuovi colori per personalizzare le proprie conversazioni. Gli sviluppatori di WhatsApp sono sempre al lavoro per rispondere alle richieste degli utenti. E una maggior scelta di colori per personalizzare la chat va proprio in questa direzione. Nell’aggiornamento 2.20.60 per Android sono state aggiunte tante nuove tonalità a tinta unita per gli sfondi delle conversazioni. Colori utili sia per la modalità scura sia per il Tema chiaro.

Cosa cambia per gli utenti? A livello di utilizzo e di funzionalità praticamente nulla. Ma a livello di personalizzazione dell’app molto. E la cosa non può che far piacere agli utenti.

Come cambiare lo sfondo su WhatsApp

Come utilizzare i nuovi colori a tinta unita pensati per la modalità notte di WhatsApp? Il procedimento da seguire è molto semplice ed è lo stesso che si utilizza normalmente per personalizzare le conversazioni. Bisogna lanciare WhatsApp, premere su Impostazioni , poi su Chat e infine su Sfondo.

Apparirà una finestra in basso con diverse opzioni: Nessuno sfondo, Galleria, Colori a tinta unita, Libreria sfondi e Predefinito. Selezionando “Colori a tinta unita” troverete tutte le nuove tonalità di sfondi inseriti da WhatsApp, compresi quelli dedicati alla modalità scura che permettono di risparmiare un po’ di batteria e stancare di meno gli occhi.

Quando arriva l’aggiornamento WhatsApp

Per i partecipanti alla versione beta di WhatsApp per Android l’aggiornamento dovrebbe essere già disponibile. Se per caso ancora non lo avete ricevuto, provate a forzarlo tramite il Google Play Store o in alternativa aspettate ancora qualche paio di giorni: il rilascio è graduale.