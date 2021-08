WhatsApp ora ha una funzione speciale sui telefoni Samsung

Da poche ore Samsung ha presentato i suoi nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, le nuove cuffiette Galaxy Buds2 e i nuovi Galaxy Watch4 durante l’evento Samsung Galaxy Unpacked 2021. Oltre a presentare questi nuovi dispositivi, però, Samsung ha anche annunciato una grossa novità dal punto di vista software.

Una prima assoluta, che non si sa ancora se e quando in futuro sarà disponibile anche per gli altri smartphone Android: la possibilità di migrare tutte le proprie chat di WhatsApp da un iPhone di Apple ai nuovi telefoni di Samsung. Tale possibilità, al momento, non esiste per nessun altro dispositivo: non è possibile portare le proprie chat da iPhone ad Android, né da Android ad iPhone. Farlo sembrerebbe una cosa banale, ma non lo è affatto e le stesse Samsung e WhatsApp hanno dovuto lavorare duro affinché tale funzione, al momento esclusiva dei telefoni Samsung, vedesse la luce. Ecco come funziona e perché è così difficile trasferire le chat WhatsApp da iOS ad Android (e viceversa).

WhatsApp: da iOS ad Android

Le chat di WhatsApp sono tutte protette dalla crittografia end-to-end, per aumentare sensibilmente la privacy degli utenti: come ha ribadito spesso l’azienda, neanche WhatsApp può leggere le chat dei suoi utenti.

Samsung, però, già da anni ha sviluppato una app chiamata Samsung Switch che permette a chi acquista un suo telefono di migrare tutti i dati contenuti in un vecchio dispositivo all’interno del nuovo smartphone. Per farlo serve connettere fisicamente i due telefoni.

Durante il Samsung Galaxy Unpacked 2021 Samsung ha mostrato come tale app adesso possa trasferire anche le chat di WhatsApp da un iPhone ad un nuovo Galaxy. La migrazione avviene usando l’app dopo aver collegato l’iPhone al Galaxy tramite un cavo USB-Lightning.

Migrazione chat WhatsApp: quando arriva

Questa funzione è già disponibile sui due nuovi telefoni pieghevoli di Samsung, i Galaxy Fold3 e Galaxy Flip3. Samsung ha affermato che, entro poche settimane, la possibilità di passare le chat da un telefono Apple ad uno Samsung sarà estesa a tutti i Galaxy con sistema operativo Android 10 o superiore.

Il vero dubbio, però, è quando tale possibilità sarà aperta a tutti gli utenti Android, anche quelli con telefoni di altri produttori (che non hanno a disposizione una app come Switch). La risposta è arrivata da WhatsApp, ma non è chiara: l’azienda ci sta lavorando, ma non c’è ancora alcuna data ufficiale.

Uno dei motivi che frena molti utenti iPhone dal lasciare la piattaforma iOS è proprio l’impossibilità di portarsi dietro le chat di WhatsApp. La migrazione multipiattaforma, quindi, potrebbe rendere più fluido il passaggio da iOS ad Android e viceversa.