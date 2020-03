WhatsApp si aggiorna con un nuovo strumento per cancellare messaggi

Nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, gli sviluppatori di WhatsApp non sembrano fermare il loro lavoro. Dopo aver completato la modalità scura e messo in cantiere un nuovo strumento per bloccare la diffusione delle fake news grazie a un accordo con Google, i tecnici sono tornati su due vecchi progetti già annunciati lo scorso anno: i messaggi che si autodistruggono e la possibilità di utilizzare lo stesso account su più dispositivi.

Nella nuova versione beta 2.20.110 per Android sono presenti nuovi riferimenti alle due nuove funzioni di WhatsApp. Come al solito a darne notizia sono i ragazzi di WaBetaInfo che hanno scovato negli ultimi giorni diverse novità che arriveranno nei prossimi mesi su WhatsApp. Per quanto riguarda i messaggi che si autodistruggono, gli sviluppatori hanno deciso nuovamente di cambiare il nome dello strumento: da “Delete messages” a “Expiring Messages“, che in italiano dovrebbe più o meno essere “messaggi in scadenza”.

I lavori proseguono anche per implementare il prima possibile il supporto all’utilizzo dello stesso account WhatsApp su più dispositivi. Lo strumento sarà una vera e propria rivoluzione per l’applicazione e gli sviluppatori stanno preparando i primi test per verificare la stabilità della funzione. Nei prossimi mesi dovrebbe essere rilasciata ufficialmente sulla versione beta.

WhatsApp, che cosa sono i “messaggi in scadenza”

La questione dei messaggi che si autodistruggono su WhatsApp sta diventando abbastanza ingarbugliata. Inizialmente la funzione si doveva chiamare “Disappearing Messages” ed era rivolta solamente agli amministratori dei gruppi per fare pulizia all’interno delle conversazioni. Qualche settimana fa è stato pubblicato un nuovo aggiornamento e magicamente lo strumento ha cambiato nome in “Delete Messages” diventando disponibile anche per le conversazioni one to one.

Ora con la versione 2.20.110 di WhatsApp beta per Android arriva un ennesimo cambio di nome. Lo strumento è stato rinominato in “Expiring Messages” (messaggi in scadenza in italiano, ma il nome esatto della funzionalità ancora non si conosce) e lo si trova nelle impostazioni per gli amministratori dei gruppi. Attivando la funzione si ha la possibilità di decidere ogni quanto tempo cancellare i messaggi: un giorno, una settimana, un mese. Quando si attiva lo strumento, nell’icona della foto profilo del gruppo appare un orologio, che simboleggia l’autodistruzione dei messaggi.

WhatsApp, come utilizzare lo stesso account su più dispositivi

Abbiamo già parlato più volte dei lavori degli sviluppatori per implementare una funzionalità veramente innovativa: utilizzare lo stesso account WhatsApp su più dispositivi. Per l’applicazione sarebbe una vera rivoluzione: al momento a ogni smartphone è associato un solo account di WhatsApp collegato al numero di telefono. In futuro non sarà così: gli utenti potranno utilizzare lo stesso profilo anche su smartphone differenti che hanno numeri di telefono diversi.

I ragazzi di WaBetaInfo hanno scovato uno screenshot in cui vengono mostrati i primi cambiamenti apportati all’app dal nuovo strumento. Quando si attiva WhatsApp su un nuovo dispositivo, sulla chat appare un messaggio in giallo in cui viene evidenziato il fatto che il profilo è attivo su più dispositivi. Si tratta delle prime avvisaglie di una delle funzioni su cui WhatsApp punta di più.

Quando saranno disponibili le nuove funzioni di WhatsApp

Per il momento le due nuove funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e i ragazzi di WaBetaInfo sono riusciti a ottenere le prime immagini dei due strumenti. Difficile fare delle previsioni su un eventuale rilascio: si può star certi che arriveranno entro la fine del 2020 e probabilmente anche prima. Sempre secondo WaBetaInfo, al momento i tecnici si stanno concentrando sulla possibilità di utilizzare lo stesso account WhatsApp su più dispositivi e sull’implementazione dei pagamenti. Poi si concentreranno su tutte le altre nuove funzioni.