WhatsApp, arrivano gli sticker animati: che cosa sono

Gli sticker animati sono arrivati su WhatsApp, anche se per il momento solo nella versione beta. E come al solito a dare l’annuncio sono stati i ragazzi di WaBetaInfo tramite il loro blog. Per iniziare a utilizzare i nuovi sticker animati è necessario installare la versione 2.20.194.7 di WhatsApp beta per Android oppure la versione 2.20.70.26 beta per iOS. Il rilascio è graduale e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nel giro di qualche giorno.

Con gli sticker animati le conversazioni sull’app di messaggistica saranno molto più divertenti. Del loro arrivo se ne parla oramai da diversi mesi, ma gli sviluppatori sono stati impegnati su altri fronti, a partire dalle funzioni necessarie per utilizzare al meglio l’app durante il periodo del lockdown. Per utilizzare gli sticker animati basta toccare sulla barra dei messaggi e premere sull’icona degli adesivi. Entrando nel WhatsApp Store sarà possibile scaricare i nuovi pacchetti che contengono gli adesivi “speciali”.

Che cosa sono gli sticker animati di WhatsApp

Chi utilizza Telegram sa benissimo cosa sono gli sticker animati: si tratta di adesivi che si muovono. Sull’app di messaggistica dei fratelli Durov ne esistono a migliaia e gli utenti possono crearli in autonomia per rendere le conversazioni sempre più divertenti.

Ora, dopo mesi di voci e di rumors, sono stati finalmente rilasciati sulla versione beta di WhatsApp, sia per Android sia per iOS. Il rilascio della funzione consta di tre parti, ognuna necessaria affinché li possiate utilizzare:

la possibilità di vedere gli adesivi animati . Se un vostro amico ve ne invia uno, lo potete salvare e inviare come messaggio in altre conversazioni;

. Se un vostro amico ve ne invia uno, lo potete salvare e inviare come messaggio in altre conversazioni; la possibilità di caricare sticker animati di terze parti , ossia sviluppati dalle aziende o dai semplici utenti;

, ossia sviluppati dalle aziende o dai semplici utenti; la possibilità di scaricare gli adesivi dal WhatsApp Store..

In questa prima fase di rilascio, non tutti gli utenti sono abilitati a tutte le funzioni. Alcuni possono solamente vederli, ma non sono in grado di inviarli. Bisognerà aspettare qualche giorno affinché il rilascio dello strumento sia completo. Ad esempio, la possibilità di creare adesivi animati è stata data solamente a pochi utenti.

Come scaricare e utilizzare gli sticker animati

Quando lo strumento sarà attivo a pieno regime, gli sticker animati potranno essere scaricati dal WhatsApp Store, raggiungibile tramite la tastiera dello smartphone. Utilizzare gli adesivi è molto semplice: in primis bisogna scaricare il pacchetto dallo store di WhatsApp, poi entrare in una conversazione, premere sullo spazio dove scrivere il messaggio e dalla tastiera selezionare l’icona degli adesivi.

Nel giro di pochi secondi appariranno sullo schermo tutti gli sticker disponibili sul proprio account WhatsApp e si potrà scegliere quale inviare al proprio amico.

Quando sarà disponibile la funzionalità

Gli sticker animati sono in via di rilascio nella versione beta di WhatsApp per Android (la numero 2.20.194.7) e per iOS (la numero 2.20.70.26). Se i test andranno a buon fine, molto presto gli adesivi animati verranno rilasciati per tutti.