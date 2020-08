WhatsApp, torna una funzione cancellata tempo fa: quale è

Sembra aver trovato una conclusione la storia che riguarda l’icona Camera presente all’interno delle scorciatoie di WhatsApp. Infatti, dopo l’introduzione della funzione Stanza che permette di fare videochiamate fino a 50 persone utilizzando la piattaforma Rooms di Facebook, la scorciatoia Camera è stata eliminata. A che cosa serviva? A scattare immediatamente delle immagine con la fotocamera integrata di WhatsApp e a inviarle nella conversazione.

Non si sa per quale motivo, ma WhatsApp decise di rimuoverla per fare spazio all’icona Stanza, come se non ci fosse abbastanza spazio per contenerle tutte. Ora i tecnici, però, sembrano essere ritornati sui loro passi e per la seconda volta nel giro di pochi messi hanno re-introdotto l’icona Camera tra le scorciatoie veloci di WhatsApp. Sperando che finalmente sia la volta buona. A darne la notizia, come sempre, sono stati i ragazzi di WaBetaInfo che hanno pubblicato un posto sul loro blog ufficiale. Al momento la novità è solo per gli utenti Android iscritti alla versione beta di WhatsApp, ma a breve potrebbe essere disponibile per tutti.

WhatsApp, torna la scorciatoia Camera: a cosa serve

In molti non ne sono nemmeno a conoscenza, ma all’interno di WhatsApp sono presenti delle scorciatoie che permettono di accedere più velocemente alle funzioni integrate dell’app. Per vedere quali sono le scorciatoie, bisogna entrare all’interno di una conversazione e premere sull’icona a forma di graffa: apparirà un menu con tutte le scorciatoie. Fino a poco tempo fa erano presenti sei scorciatoie: Documento, Camera, Galleria, Audio, Posizione, Contatto e permettevano di condividere velocemente questa tipologia di contenuti.

Dall’arrivo delle Stanze di Facebook Rooms su WhatsApp, l’icona Camera è stata sostituita da quella per creare velocemente una Stanza, togliendo agli utenti una scorciatoia molto utile. Le lamentele degli utenti sembrano finalmente convinto gli sviluppatori a introdurla nuovamente, portando a sette le scorciatoie disponibili e utilizzabili.

Come avere il nuovo strumento di WhatsApp

L’icona Camera all’interno delle scorciatoie di WhatsApp è stata re-introdotta nella versione 2.20.198.8 di WhatsApp beta per Android. Quindi, al momento è disponibile solo per gli utenti iscritti al programma beta. Se i test daranno esito positivo, è molto probabile che arrivi sulla versione normale nel giro di poche settimane. E anche per gli utenti iOS.