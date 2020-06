WhatsApp torna una funzione cancellata tempo fa: quale è

Con l’aggiornamento alla versione 2.20.194.11 di WhatsApp beta per Android torna una delle funzioni più amate dagli utenti e che era stata inspiegabilmente eliminata dagli sviluppatori poche settimane fa: la scorciatoia per accedere alla fotocamera integrata nell’app. La scorciatoia era presente all’interno del menu che appare quando si preme sull’icona a forma di “graffetta” nel box dove inserire i messaggi.

L’icona con scritto “Camera” era stata eliminata per far posto a “Stanza”, la nuova funzione di WhatsApp che permette di effettuare videochiamate in contemporanea fino a 50 persone. Lo strumento “Stanza” si appoggia a Facebook Rooms, la piattaforma creata appositamente per videoconferenze e webinar. La scorciatoia era molto utile per inviare immagini ad amici, parenti e partner scattate direttamente con la fotocamera integrata di WhatsApp. Gli sviluppatori hanno ascoltato le lamentele degli utenti e hanno deciso di inserirla nuovamente per migliorare la user experience. La versione 2.20.194.11 di WhatsApp beta, però, presenta anche dei problemi: alcuni utenti segnalano di non riuscire a vedere quando una persona legge o riceve i messaggi inviati. Il malfunzionamento è presente solo all’interno dei gruppi.

WhatsApp, cosa cambia con la nuova versione

Si tratta sicuramente di un aggiornamento minore, ma che testimonia quanto WhatsApp sia attenta alle richieste degli utenti, anche quelle più particolari. L’arrivo della nuova funzione Stanza ha obbligato gli sviluppatori a eliminare una delle icone presenti nel menu che si apre premendo la “graffetta”. E a farne le spese è stata la funzione “Camera” utilizzata per accedere alla fotocamera integrata di WhatsApp che permette di scattare immagini e registrare video.

Con la versione 2.20.194.11 di WhatsApp beta per Android, l’icona Camera è tornata a caratterizzare l’applicazione: per utilizzarla basta premere sulla “graffetta” e apparirà sullo schermo un menu che comprende diversi strumenti, tra cui anche la fotocamera.

WhatsApp, problemi con i gruppi

Non tutte le ciambelle escono con il buco, dice un antico proverbio. Ed è quello che sta accadendo anche a WhatsApp con quest’ultima versione beta. Alcuni utenti che l’hanno installata segnalano dei problemi con le notifiche di ricezione e di lettura dei messaggi inviati nei gruppi. Un bug su cui gli sviluppatori stanno già lavorando e che verrà risolto a breve.

Quando arriva la nuova funzione

Per il momento è stata aggiunta solamente nella versione di WhatsApp Beta per Android, la numero 2.20.194.11. Quando verranno risolti tutti i bug, verrà rilasciata per tutti.