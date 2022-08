Whirlpool, climatizzatore portatile a metà prezzo: offerta irripetibile

Trovare un condizionatore portatile che soddisfi a pieno le necessità e i desiderata degli utenti non è mai semplice. Scorrendo le schede tecniche dei vari prodotti disponibili sul mercato si scopre, infatti, che quasi mai abbiano tutte le caratteristiche e funzionalità desiderabili.

Il Whirlpool PACW29CO sembra invece esser stato progettato e creato per dare una risposta a ogni richiesta del cliente. Il climatizzatore portatile del produttore statunitense, tra le migliori offerte che potrai trovare oggi su Amazon con uno sconto a dir poco incredibile, è dotato di sensori e funzioni ideate per offrire il miglior comfort climatico possibile, "seguendo" l’utente nei suoi spostamenti. Un climatizzatore che "gira attorno" a chi lo usa e oggi disponibile a un prezzo irrinunciabile.

Whirlpool PACW29CO scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Basta una lettura veloce della scheda tecnica del Whirlpool PACW29CO per accorgersi che si tratta di un prodotto costruito sulle (e a partire dalle) esigenze degli utenti. L’esclusiva tecnologia Around you sfrutta un sensore di temperatura presente all’interno del telecomando per impostare la temperatura ideale nella zona in cui si trova il telecomando stesso. Sarà così sufficiente avere il telecomando con sé per godere sempre del massimo comfort climatico.

Merito anche della tecnologia 6° senso, in grado di impostare automaticamente i valori della temperatura, dell’umidità e della velocità di rotazione delle ventole per creare microclima ideale all’interno dell’area raffrescata. Una superficie piuttosto ampia: con i suoi 9.000 BTU di potenza, il climatizzatore portatile è in grado di raffreddare in pochi minuti stanze grandi fino a 30 metri quadrati. E, grazie alle rotelle, può essere facilmente seguire i nostri spostamenti all’interno della nostra abitazione: sarà sufficiente trovare uno spazio vicino a una finestra dove piazzare il tubo e il gioco è fatto.

Il climatizzatore del produttore statunitense in offerta su Amazon permette di scegliere le varie modalità di funzionamento (come la modalità Silenziosa, che riduce il rumore di funzionamento del 70% rispetto alla modalità standard) e le varie funzionalità sia grazie al display LCD e ai comandi touch presenti nella parte frontale del dispositivo, sia grazie all’intuitivo telecomando.

L’utilizzo del gas R290 aiuta ad abbattere l’impronta ecologica del dispositivo, mentre la classe energetica A certifica i bassi consumi elettrici del condizionatore portatile. Insomma, un dispositivo ecologico ed ecosostenibile e che non avrà un impatto elevatissimo sui consumi e sulla bolletta elettrica.

Climatizzatore portatile Whirlpool a rate a tasso zero: sconto e prezzo

Il Whirlpool PACW29CO è oggi disponibile su Amazon con uno sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Il climatizzatore portatile è scontato del 44% sul listino e costa 324,90 euro, con un risparmio superiore ai 200 euro rispetto al costo originario.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi acquistare il condizionatore a rate senza interessi e senza costi di istruttoria. Il Whirlpool PACW29CO costa così 64,98 euro al mese per cinque mesi: sarà sufficiente selezionare la modalità di acquisto a rate prima di passare al pagamento e il gioco è fatto.

Whirlpool PACW29CO, condizionatore portatile con tecnologia Around You e 6° senso, classe energetica A