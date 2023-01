Wi-Fi a casa: come ottimizzare la copertura e la velocità della tua connessione

Avere accesso a una connessione Internet casa Wi-Fi è il modo migliore per andare incontro ai bisogni di tutta la famiglia e di non restare a corto di dati – cosa che potrebbe invece accadere scegliendo di utilizzare un’offerta mobile per connettersi con la modalità hotspot.

Nelle prossime righe analizzeremo quali sono le migliori offerte per avere il Wi-Fi a casa senza limiti e riuscire a connettersi alla migliore velocità disponibile, ottimizzando anche il prezzo del canone mensile.

Scopri quali sono le migliori offerte Internet casa

Come ottimizzare una rete Internet casa Wi-Fi

Hai già una connessione Internet casa, ma si blocca di continuo, soprattutto quando si connettono diversi dispositivi? Pensi di pagare davvero tanto rispetto al servizio Wi-Fi a tua disposizione?

Si tratta di due validi motivi per cambiare offerta o direttamente operatore di telefonia fissa, cercando in primo luogo di trovare la copertura di rete che ti permetta di navigare alle maggiori velocità, riducendo anche il costo del canone mensile.

Per prima cosa, ti consigliamo di effettuare un’analisi comparativa tra le migliori promozioni Internet casa Wi-Fi che si possono attivare nel 2023, in modo tale da riuscire a individuarne convenienza e vantaggi in termini di costo e servizi.

La maggior parte delle offerte per connettersi a Internet con la linea fissa, oggi, hanno un costo inferiore ai 30 euro al mese. Cosa cambia tra le diverse offerte? Intanto, la copertura e la velocità alla quale si potrà navigare nel luogo in cui si abita.

Risparmia con una nuova offerta Internet casa in fibra ottica

La verifica della copertura di rete risulta dunque indispensabile per sapere quale velocità di connessione si potrà raggiungere – quindi conoscere in anticipo se si potrà sottoscrivere una promozione in fibra ottica, oppure no.

Questa tipologia di test comporta alcuna competenza tecnica: basterà infatti cliccare sulla dicitura Verifica copertura presente sotto o vicino al nome dell’offerta che si vorrebbe attivare sul sito dello specifico operatore e poi inserire alcuni dati, quali il proprio indirizzo di residenza e la propria mail – alla quale si riceveranno, in pochi minuti, i risultati relativi alla propria velocità di rete.

Quali sono le offerte Internet casa Wi-Fi più veloci ed economiche

Wi-Fi a casa: offerte in fibra più veloci

Passando all’analisi vera e propria delle offerte Internet casa Wi-Fi che si possono attivare oggi – anche direttamente online, quindi senza doversi spostare da casa – ci sono alcune cose da precisare.

La prima è che la velocità commercializzata dai singoli operatori di telefonia fissa – quella che viene indicata nelle singole offerte – non corrisponde a quella reale, ma prende il nome di velocità nominale.

Quindi le velocità alle quali faremo riferimento di seguito, corrispondono alle velocità nominali delle diverse offerte Internet casa citate. La seconda cosa da sapere è che la fibra ottica, oggi, non è ancora presente su tutto il territorio italiano.

Di conseguenza, nei luoghi che sono già stati raggiunti dalla fibra ottica grazie ai relativi cavi che permettono di attivare un’offerta di tipo FTTH, si potrà scegliere tra offerte quali:

Fibra Iliad , con la quale navigare fino a 5 Giga in download al prezzo di 19,99 euro al mese per i già clienti mobile con un’offerta attiva da 9,99 euro al mese;

Vodafone Internet Unlimited , che permette ai già clienti mobile di navigare fino a 2,5 Giga in download al costo di 22,90 euro al mese;

Fibra WINDTRE, con la quale navigare fino a 2,5 Giga in download, spendendo 22,99 euro al mese, sempre se si è già clienti mobile.

Queste promozioni potranno essere attivate anche dai non clienti di telefonia mobile, ma a un prezzo leggermente più alto.

Offerte Wi-Fi di tipo FWA

Cosa si può fare, invece, in termini di copertura qualora non si fosse raggiunti dalla fibra? Chi non potrà attivare la promozione in fibra ottica TIM Wifi Power Smart al prezzo di 29,90 euro al mese, potrà optare per una promozione di tipo FWA.

Si tratta delle offerte wireless che sono in grado di raggiungere anche le zone non coperte dalla fibra ottica, permettendo di navigare a una velocità superiore a quella della normale rete ADSL.

TIM Wi-Fi Power FWA ha un costo di 24,90 euro al mese (o di 15,90 euro al mese per i clienti che hanno già la linea fissa) e include i seguenti servizi:

Velocità fino a 100 Mbps; attivazione inclusa; modem FWA autoinstallante (in caso di Kit Fwa Indoor); chiamate a consumo.

Rispetto alla fibra ottica standard, la promozione in questione differisce per l’assenza delle chiamate gratuite e per la minore velocità di rete. Di contro, prevede il contributo di attivazione incluso nel costo mensile, mentre la tariffa TIM WiFi Power Smart comprende un costo per l’attivazione una tantum pari a 19,99 euro.