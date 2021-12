Wi-Fi Casa: le 5 offerte per tagliare le bollette di Internet Casa

Quanto pagate per la vostra offerta Wi-Fi Casa? Vi siete chiesti se si tratti di un prezzo conforme al mercato attuale, o se rappresenti, ormai, una cifra eccessiva, perché magari avete attivato un’offerta Internet casa diversi anni fa?

Cosa si può fare per avere accesso a una connessione migliorativa, che consenta dunque di navigare a una velocità maggiore, pagando un prezzo mensile più basso? Effettuare un’analisi comparativa delle promozioni attualmente disponibili. Vediamo cosa sapere per muoversi nella direzione giusta e riuscire, così a risparmiare.

Confronta le migliori offerte Internet casa

Come scegliere Wi-Fi casa?

Il punto di partenza dell’analisi comparativa necessaria ad individuare le migliori tariffe Internet casa, per esempio le offerte Wi-Fi casa senza telefono, che sono sottoscrivibili oggi, è il cercare di rispondere ad alcune domande.

Come avere il Wi-Fi a casa senza linea fissa? Qual è la migliore offerta per Internet a casa? Quale Wi-Fi costa meno? Intanto, è bene sapere che:

le migliori offerte Internet casa Wi-Fi che vengono commercializzate oggi in Italia sono di tipo all inclusive ;

questo significa che si potrà avere accesso a Internet illimitato , ma anche alle chiamate da rete fissa, senza costi aggiuntivi ;

non sarà necessario pagare il canone telefonico perché si potrà chiamare da numero fisso grazie alla tecnologia VoIP ;

le promozioni hanno tutte un costo inferiore ai 30 euro mensili e possono essere rese ancor più interessanti grazie all’aggiunta di servizi extra, per lo smartphone o per l’intrattenimento di tutta la famiglia.

Scopriamo allora quali sono le 5 migliori offerte Internet casa disponibili oggi in Italia.

Wi-Fi casa TIM

La promozione Internet casa di TIM che si consiglia di sottoscrivere online si chiama Premium Fibra: ha un costo di 29,90 euro al mese, nel quale sono inclusi:

il contributo di attivazione, al costo di 10 euro al mese per 24 mesi;

il modem, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi.

La promozione comprende:

Internet illimitato con la fibra FTTH, che raggiungere la velocità di 1 Giga in download;

il modem TIM HUB+;

le chiamate illimitate, ma solo nel caso di attivazione online.

Offerte Wi-Fi casa senza telefono: Fastweb

Fastweb propone un’offerta Internet casa in promozione fino al 3 dicembre 2021: invece di 28,95 euro al mese, se ne pagheranno 25,95 per un periodo totale di 12 mesi. Si avranno anche a propria disposizione 30 giorni di prova, nel corso dei quali si potrà anche decidere di recedere dal contratto sottoscritto senza costi extra.

La promozione comprende:

Internet senza limiti;

il WOW Space gratuito;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili;

l’Internet Box Next, in grado di coprire ogni angolo della casa grazie al Wi-Fi 6 di ultima generazione;

l’attivazione della linea.

Offerte Internet casa Wi-Fi: Sky

Sky Wifi è la promozione Internet casa di Sky in fibra ottica con la quale si farà felice tutta la famiglia: prevede un costo pari a 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi. Perché sceglierla? La fibra Sky è stata premiata come la connessione n° 1 per il rapporto qualità/prezzo.

Tra i vantaggi di Sky Wifi troviamo anche la possibilità di poter attivare, insieme, uno dei pacchetti legati all’intrattenimento, come per esempio:

Sky TV, disponibile al prezzo scontato di 39,80 euro al mese per 18 mesi;

Intrattenimento Plus, disponibile al costo di 44,80 euro al mese per 18 mesi.

WINDTRE Internet casa

La Super Fibra di WINDTRE ha un prezzo speciale nel caso di attivazione online, ovvero pari a 25,99 euro al mese. La promozione comprende i seguenti servizi:

la fibra illimitata fino a 1 Giga in download;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

12 mesi di Amazon Prime Video.

In aggiunta, si avrà diritto alla Super Assistenza fornita da AnyTech365 e ai Giga illimitati, gratis ogni mese, su 3 SIM presenti in famiglia, scegliendo tra le offerte mobile che si adattano meglio alle proprie esigenze.

5. Offerte Wi-Fi casa Vodafone

L’offerta in fibra ottica di Vodafone:

si chiama Internet Unlimited e comprende anche le chiamate senza limiti da numero fisso oltre alla connessione Internet casa illimitata, con la quale si potrà navigare fino a 2,5 Giga in download;

ha un costo di 24,90 euro al mese , invece di 29,90 euro al mese;

include il modem con Wi-Fi Optimizer;

non prevede alcun costo di attivazione né di spedizione.

Potrà essere personalizzata dall’aggiunta di un abbonamento standard a Netflix, al costo di 34,90 euro al mese, invece di 42,90 euro: questa promozione si chiamerà Internet Unlimited Netflix Edition.