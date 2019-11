Wind, nel 2020 le bollette saranno mensili: cosa cambia per gli utenti

29 Novembre 2019 - Brutte notizie per chi ha un contratto di rete fissa e Internet Wind Tre: a partire da gennaio 2020 scattano gli aumenti, oltre a cambiare il periodo di fatturazione, che passa da bimestrale a mensile. Quindi con bolletta ogni mese e non più ogni due mesi, a partire dal 12 gennaio.

Quest’ultimo cambiamento porterà un aumento indiretto dei costi per chi ha scelto di ricevere la bolletta cartacea a casa o di pagare con bollettino postale: ogni invio costa 2 euro, ma gli invii passano da 6 a 12 l’anno. Come anche gli altri operatori che negli ultimi mesi hanno alzato il prezzo dell’abbonamento, anche Wind Tre si giustifica parlando di costi crescenti per mantenere alta la qualità del servizio. L’intero mercato della rete fissa, infatti, è da diversi mesi caratterizzato da piccoli ma costanti aumenti dei prezzi: ancor prima di Wind Tre, ad esempio, sarà Vodafone ad aumentare il prezzo delle offerte di rete fissa e Internet, già l’8 dicembre.

Aumenti Wind Tre: quanto si paga in più

Rispetto ad altri operatori, Wind Tre sta procedendo ad un aumento del prezzo dell’abbonamento meno pesante: 2 euro al mese. Vodafone, per fare un paragone, da dicembre aumenterà i prezzi di 2,99 euro. I rincari Wind Tre riguarderanno tutte le tecnologie di connessione (ADSL, Fiber to the cabinet, Fiber to the home e persino la vecchissima ISDN) e, di conseguenza, tutti gli abbonamenti attualmente offerti dalla società e quelli ereditati dal passato: 3 Internet, 3 ADSL, 3 Fiber, Absolute, Absolute ADSL 20 Mega, Absolute ADSL Affari, Absolute ADSL Affari 20 Mega, Absolute VoIP MB, Absolute+, All Inclusive, All Inclusive 120, All Inclusive 120 Affari, All Inclusive Unlimited, All Inclusive Unlimited Affari, Infostrada Tutto Incluso, TuttoIncluso, TuttoIncluso 20 Mega, TuttiIncluso 20 Mega Affari, TuttoIncluso Gold Affari, TuttoIncluso Gold ISDN Affari, TuttoIncluso Mega e Wind Internet. Come è possibile notare, i rincari riguardano anche le offerte business, ma non l’abbonamento Fibra 1000.

Rincari Wind Tre: come recedere dal contratto

Gli utenti Wind Tre che non accettano la rimodulazione unilaterale di due euro al mese del proprio abbonamento alla rete fissa potranno comunque esercitare il loro diritto di recesso. È possibile farlo, come al solito, inviando una raccomandata alla sede legale di Wind (Wind Tre Spa, Casella Postale 14155, Ufficio Postale Milano 65, 20152 Milano), tramite PEC, in un negozio Wind Tre, chiamando i numeri gratuiti 155 e 133, dall’Area Clienti 3 o dall’area clienti MyWind.