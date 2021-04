Windows 10, la nuova versione è pronta: spazio alle news

Il nuovo aggiornamento di Windows 10 è pronto a fare capolino sui computer degli utilizzatori del sistema operativo di Microsoft. Arriverà infatti (a partire da) il prossimo maggio l’update 21H1 e porterà con sé una sfiziosa novità che riguarderà l’accesso alle news e agli interessi direttamente nella barra delle applicazioni.

La fase di test del pacchetto di Windows 10 21H1 è partita lo scorso 13 Aprile. Con buona probabilità, stando alle dichiarazioni del Senior Program Manager per il programma Windows Insider Brandon LeBlanc, la build 9043.928 dovrebbe essere l’ultima prevista per il mese di maggio prima del rollout finale. Quella delle news è una delle novità più interessanti per il pubblico generale mentre le altre feature sono dedicate principalmente a un pubblico business, con modifiche e integrazioni al supporto multicamera per Windows Camera, a Defender Application Guard e allo svolgimento del lavoro da remoto utilizzando macchine dotate del sistema operativo di Redmond.

News su Windows 10, come funzionano

Accedere alle news e agli interessi, direttamente dalla barra delle applicazioni, sarà un’operazione estremamente facile e veloce, parola di Microsoft. Sul blog ufficiale del sistema operativo è stato illustrato il funzionamento della nuova implementazione che prevede una personalizzazione completa delle notizie, le quali inizieranno ad apparire sui computer nelle prossime settimane per arrivare a tutti gli utenti nel corso dei mesi a venire.

Dalle informazioni meteo, inserite direttamente nella barra e individuabili a colpo d’occhio, a brevi flash sulle tematiche più appassionanti, dalla cronaca allo sport, passando per l’economia, la tecnologia o il traffico; le alternative tra cui scegliere sono molte e tutte disponibili senza dover aprire nessuna altra app che potrebbe andare a gravare sulle performance del proprio dispositivo. Basterà infatti cliccare sui titoli per poter leggere la news completa, oppure decidere di salvarla per dopo.

Anche "I miei interessi" finisce direttamente nella taskbar, rendendo più piacevole l’esperienza di utilizzo avendo a disposizione aggiornamenti e novità su quei temi ritenuti dall’utente particolarmente coinvolgenti. Una volta selezionati i publisher e le tematiche da seguire, sarà possibile visualizzarli insieme alle news nel formato card che ne consente una consultazione ottimale.

Windows 10, quando arriva l’aggiornamento

Negli ultimi anni è diventato sempre più difficile, per Microsoft, rispettare le scadenze di pubblicazione dei due grandi aggiornamenti semestrali di Windows 10, che di solito vengono definiti da una sigla di quattro lettere e numeri: le prime due indicano l’anno, le altre due la prima o la seconda metà dell’anno. Così, per capirci, il 21H1 è l’aggiornamento “first half" (prima metà) del 2021. Gli utenti ancora si ricordano come il “May Update" dell’anno scorso non arrivò affatto a maggio.

Come confermato dal team di Windows, però, l’update risulta già completo e sarà prossimamente messo a disposizione di tutti gli utenti. Non è ancora stata segnata in calendario una data specifica ma, come accade di consueto, potrebbe essere lanciato come pacchetto opzionale nei Patch Tuesday di maggio.

Come in passato, a poter beneficiare in via prioritaria del contenuto potrebbero essere gli utenti che eseguono manualmente una ricerca degli aggiornamenti, tramite le impostazioni dedicate del sistema operativo. Meglio dunque controllare se si vuole essere tra i primi a poter provare tutte le integrazioni.