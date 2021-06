Xbox Game Pass: i giochi in arrivo tra giugno e luglio

Avvio estivo denso di novità per Xbox Game Pass, che raggiunge la terza mandata ufficiale del mese di giugno 2021. Non un evento frequente, anzi, che farà felici gli abbonati al servizio di Microsoft per Windows 10, le console Xbox Series X, Xbox Series S ed Xbox One, e pure per gli smartphone Android tramite xCloud.

Che il sistema in abbonamento di Microsoft sia al centro degli sviluppi futuri dell’azienda è apparso chiaro una volta di più durante l’E3 2021, l’evento dal quale è emersa una roadmap fitta di novità distribuite tra l’estate, l’autunno, fine anno e l’inizio del prossimo, quando peraltro Xbox Game Pass riceverà l’ulteriore impulso dato dall’integrazione nativa nel prossimo sistema operativo desktop di Microsoft, il recente Windows 11. Nei prossimi giorni quindi è in arrivo una ventata di novità per il servizio in abbonamento di Microsoft, tra nuovi titoli già disponibili, in arrivo e quelli che arriveranno a sorpresa nella prima metà di luglio. Ecco le novità di cui siamo già a conoscenza.

Xbox Game Pass, novità già disponibili

Gli appassionati dei giochi di ruolo saranno felici di incontrare Dungeons & Dragons: Dark Alliance, ambientato nei Forgotten Realms e in particolare nella tundra glaciale di Icewind Dale. Un titolo completo, che unisce l’impianto classico degli RPG ad un gameplay con elementi action ben riconoscibili.

Ci sono poi i vermi combattenti di Worms Rumble, un gioco d’azione in tempo reale in due dimensioni “e mezza", cioè con grafica 3D ma con l’azione che si svolge prevalentemente su un piano a due dimensioni.

Ingresso in Xbox Game Pass anche per i giganti metallici di Iron Harvest, gioco di strategia in tempo reale del cui sviluppo si è occupato il team di King Art Games. La particolarità di Iron Harvest risiede nell’ambientazione: ci si cala negli anni venti del ventesimo secolo con un punto di vista differente, quello di un decennio in cui la tecnologia post bellica si è evoluta in modo differente rispetto a quanto conosciamo.

Buone notizie per gli appassionati della serie Need For Speed. EA Play porta su Xbox Game Pass Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, la versione rimasterizzata di uno dei capitoli più apprezzati dell’intera serie. Presente lo spirito originale di NfS con il plus di migliorie notevoli al gameplay.

Debutto per Prodeus, reinterpretazione moderna di sparatutto in soggettiva come Doom che hanno fatto la storia del gaming. I richiami all’era “classica" vanno dagli elementi grafici al level design passando per il gameplay, ma il rendering moderno donano un risultato finale d’effetto e del tutto particolare.

Xbox Game Pass, novità in arrivo a luglio

Banjo-Kazooie: Viti e Bulloni arriverà anche in cloud, diventando quindi giocabile anche dai dispositivi mobili. In cloud, ma anche per Xbox e PC, Bug Fables: The Everlasting Sapling, pure in arrivo a luglio. Dell’RPG in stile Paper Mario hanno colpito l’ambientazione particolare e la qualità raggiunta dal team di sviluppo, in un titolo che alterna l’esplorazione del mondo, rappresentato in un particolare misto tra il 2D dei personaggi e il 3D delle ambientazioni, ai combattimenti a turni.

Gang Beasts unisce picchiaduro a scorrimento e party game, con un multiplayer di personalità che ha come protagonisti dei personaggi gommosi, una simpatica caratteristica che ovviamente condiziona l’intera esperienza di gioco.

Strategia e ambientazione affascinante sono il fulcro di Immortal Realms: Vampire Wars, titolo fantasy che sarà disponibile per Xbox, PC ed in cloud. Infine, per i titoli in arrivo a luglio 2021, Limbo che offre una tipologia di gioco incentrata sul level design e sulle sfide di alto livello.