Xbox Game Pass: i videogame in arrivo nel 2022

Xbox Game Pass è il servizio di abbonamento utilizzabile sul sistema operativo Windows, sulle console Xbox e sui dispositivi Android per accedere ad un catalogo di videogiochi. Nel 2022, arriveranno altri 31 titoli, anche se non sono ancora note tutte le date di uscita e alcuni di essi potrebbero tardare più del previsto.

Salvo variazioni, il calendario di una buona parte di questi videogiochi è già stabilito, mentre per altri l’informazione è approssimativa: viene fornito solo il mese, la stagione o l’anno di debutto. Bisogna precisare che, nel corso del 2022, potrebbero essere svelati altri giochi che andrebbero ad aggiungersi ai 31, che sono gli unici per cui è già noto il lancio su Xbox Game Pass nel 2022. Anche per il nuovo anno, Microsoft ha riservato molte gradite sorprese ai suoi utenti: su tutti, non si possono non menzionare titoli del calibro di Starfield e Total War: Warhammer 3, senza dimenticare STALKER 2: Heart of Chernobyl.

Xbox Game Pass, quali sono i videogame in arrivo

L’informazione proviene da Game Rant che ha elencato i 31 videogiochi che saranno immediatamente disponibili su Xbox Game Pass già dal loro debutto. Ecco la lista completa con le relative date di lancio:

The Anacrusis – 13 gennaio

Pupperazzi – 20 gennaio

Windjammers 2 – 20 gennaio

Shredders – febbraio

Edge of Eternity – 10 febbraio

Total War: Warhammer 3 – 17 febbraio

Weird West – 31 marzo

Warhammer 40,000: Darktide – primavera

STALKER 2: Heart of Chernobyl – 28 aprile

Midnight Fight Express – estate

Redfall – estate

Scorn – ottobre

Starfield – 11 novembre

A Plague Tale: Requiem – 2022

Atomic Heart – 2022

Bushiden – 2022

Chinatown Detective Agency – 2022

Crusader Kings 3 – 2022

Eiyuden Chronicle: Rising – 2022

Frog Detective: The Entire Mystery – 2022

Hello Neighbor 2 – 2022

Loot River – 2022

Nobody Saves The World – 2022

Party Animals – 2022

Pigeon Simulator – 2022

Replaced – 2022

Signalis – 2022

Slime Rancher 2 – 2022

Sniper Elite 5 – 2022

Somerville – 2022

Trek to Yomi – 2022

Xbox Game Pass, come potrebbe cambiare la lista

Come avrete avuto modo di vedere, per la maggior parte dei videogiochi è stato soltanto confermato il rilascio nel prossimo anno, senza nessuna indicazione riguardo al periodo. Inoltre, non sono presenti quei titoli per cui è ancora incerto il debutto, ma che potrebbero arrivare già nei prossimi mesi.

All’elenco, infatti, potrebbe presto aggiungersi Forza Motorsport, un gioco di simulazione di guida sviluppato da Turn 10, il cui debutto è atteso nella seconda metà del 2022 su Xbox Series X/S e PC Windows.