Xbox Lockhart, quanto costerà la console lowcost

Le console “next-gen” di Sony e Microsoft non sono ancora arrivate sul mercato, ma già si parla insistentemente delle rispettive versioni low cost. Questo perché sia PlayStation 5 che Xbox Series X avranno un costo che difficilmente scenderà molto sotto i 500 euro.

Come già successo per la Sony PS5 Digital Edition nelle settimane scorse, quindi, anche per la Xbox Series X girano da un po’ ipotesi sul prezzo della versione low cost per la fascia più bassa del mercato. Creare versioni economiche delle console di ultima generazione ha un senso, e anche molto importante, per Microsoft e Sony: aumenta la base di utenti che comprano i giochi, sui quali le due

prendono le royalties. E’ per questo che, per PS5 Digital Edition, molti ipotizzano che Sony possa accettare di venderla leggermente in perdita perché sa che al terzo o quarto gioco acquistato dall’utente ritornerà in pari. Sarà così anche per la Xbox 2020 economica? Quanto costerà la next-gen low cost di Microsoft, già nota con il nome di Xbox Lockhart?

Xbox Lockhart: come potrebbe essere

Ipotizzando un prezzo della Xbox Series X compreso tra i 450 e i 500 euro (ed è l’ipotesi più plausibile al momento), è chiaro che la versione economica dovrà costare meno di 450 euro. Anche molto meno, secondo alcuni analisti di settore. Il problema è che, per costare meno, dovrà integrare hardware meno costoso (o meno hardware, semplicemente). Secondo le indiscrezioni raccolte da Tom Warren di The Verge, però, Microsoft userà per Lockhart la stessa CPU (con la stessa frequenza) della sorella maggiore. La differenza sarà nella GPU: frequenza minore e meno Compute Unit, quindi una potenza decisamente inferiore. La RAM dovrebbe invece essere pari a 7,5 GB, contro i 16 GB di Xbox Series X. Molti dubbi sulle unità di archiviazione: il disco SSD potrebbe scendere a 500 GB, mentre l’unità ottica potrebbe addirittura sparire (come sulla PS5 Digital Edition).

Xbox Lockhart: quanto costerà

Se queste indiscrezioni troveranno conferma nel prodotto definitivo, allora la versione economica di Xbox Series X costerà al massimo 299 dollari. Con questa cifra si avrà in mano una console con la quale sarà possibile giocare fluidamente con tutti i nuovi titoli fino alla risoluzione di 1080p, spingendosi fino a 1440p con i titoli meno pesanti sul fronte grafico. Si tratterebbe di un compromesso in grado di allargare molto la base degli utenti della console next-gen di Microsoft.