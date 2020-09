Xbox Series X: la lista dei giochi compatibili

Fonte foto: Ubisoft 1 di 7 Assassin’s Creed Valhalla Dodicesimo capitolo della saga inaugurata da Ubisoft nel 2007, Assassin's Creed Valhalla è uno dei titoli più attesi del 2020. Il gioco, ambientato questa volta nell'Inghilterra del Medio Evo, ha richiesto tre anni di duro lavoro degli sviluppatori e si annuncia come un capolavoro. Dai trailer ufficiali è possibile vedere una complessa grafica che sarà un banco di prova ideale per le prestazioni reali della nuova Xbox Series X.

Fonte foto: 343 Industries 2 di 7 Halo Infinite Sviluppato da 343 Industries, società interna al gruppo Microsoft, Halo Infinite potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento per gli sparatutto in prima persona (FPS, First Person Shooter). Ci riuscirà soprattutto se sarà in grado di girare sulla Series X in risoluzione 4K a 60 frame per secondo, come promesso. A contribuire al suo sviluppo Microsoft ha chiamato anche Joseph Staten, scrittore americano che ha lavorato alle sceneggiature dei precedenti capitoli della saga e di altri successi, come Destiny.

Fonte foto: Bungie 3 di 7 Destiny 2 – Oltre la luce Il sequel di Destiny è un altro dei titoli più attesi dell'anno dai gamer, dopo l'enorme successo di critica e pubblico del primo capitolo. Si contenderà con Halo Infinite il titolo di miglior FPS e sarà un altro banco di prova importante per le prestazioni delle console next-gen. Anche per questo titolo, sviluppato da Bungie, sono serviti tre anni di duro lavoro ma dalle prime immagini sembra proprio che siano stati tempo e lavoro ben impiegati.

Fonte foto: Codemasters 4 di 7 Dirt 5 Il quinto capitolo della serie dedicata alle corse off-road uscirà prima per Xbox One e dopo per Xbox Series X. Sarà perfetto, quindi, per mettere in mostra il balzo di prestazioni tra le due generazioni anche perché nei giochi di corse la potenza di CPU e GPU non è mai abbastanza. Questo capitolo ripropone il gameplay dei precedenti e promette ai giocatori la possibilità di guidare auto da 900 cavalli su terreni difficilissimi.

Fonte foto: Ubisoft 5 di 7 Far Cry 6 Per giocare a Far Cry 6 su Xbox Series X sarà necessario aspettare il 18 febbraio 2021. Il nuovo capitolo del gioco FPS di guerriglia, ambientato nel paradiso tropicale di Yara, arriverà infatti solo l'anno prossimo, ma sarà ottimizzato per la console next gen. Dal trailer già diffuso da tempo da Ubisoft è possibile vedere una grafica curatissima, con esplosioni e fiamme ai limiti del fotorealismo.

Fonte foto: 2K 6 di 7 NBA 2K21 Edizione 2021 del titolo che ha riportato in grande stile il basket nel mondo dei videogiochi, NBA 2K21 è già disponibile e lo sarà anche per la Xbox Series X dal giorno del lancio. Il gioco è quindi già noto e apprezzatissimo dagli amanti della pallacanestro americana e tutti si aspettano un miglioramento nella qualità grafica (in particolare i dettagli dei volti e del fisico dei giocatori) e della fluidità di gioco.