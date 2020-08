Xbox Series X svelato il prezzo: ecco quanto costerà

Nel mondo dei videogame non c’è solamente la PlayStation 5 che attira l’attenzione degli appassionati, anche la nuova Xbox Series X sta facendo molto parlare di sé. E il motivo è sempre lo stesso: il prezzo. Così come la PS5, anche per la console Microsoft continuano ad aumentare il numero di rumors sul possibile prezzo della Xbox Series X.

Questa volta, però, il leak sembra avere delle fondamenta un po’ più solide rispetto al passato: proviene da Alanah Pearce, giornalista che naviga nel mondo dei videogame da diversi anni, e che le è stato fornito da uno rivenditori autorizzati che ha già ottenuto il prezzo di lancio della console. Si tratta del prezzo per il mercato britannico, ma non dovrebbe essere molto differente rispetto a quanto sarà venduta in Italia: 499,99 sterline. Molto probabilmente in Italia sarà venduta a 499 euro, oppure a 549 euro (a causa del cambio). L’anticipazione della giornalista rivela anche il prezzo dei nuovi controller della Xbox Series X: 59,99 sterline. Anche in questo caso il costo in euro dovrebbe essere lo stesso.

Prezzo e data di uscita Xbox Series X

Se la nuova console Microsoft sembra aver vinto sulla carta la sfida sulla potenza con la PS5 (poi si dovrà capire se questa differenza sarà sostanziale anche nell’utilizzo di tutti i giorni), sul fronte del prezzo sembra giocarsi l’altra battaglia. E per molte persone potrebbe fare una grande differenza nella scelta tra le due console.

Il prezzo della Xbox Series X dovrebbe essere di 499,99 sterline, secondo quanto riportato dalla youtuber e giornalista Alanah Pierce, che ha mostrato in un video uno screenshot ottenuto da un rivenditore che già conosce il costo della console. Oltre al fatto che sembra essere un leak dalle fondamenta solide, il prezzo è simile a quello di rumor precedenti. In Europa la console dovrebbe avere un prezzo di 499,99 euro, oppure di 549,99 euro. Stesse cifre anche per la PS5, come abbiamo anticipato nei giorni precedenti. La battaglia sul costo, quindi, dovrebbe finire con un sostanziale pareggio: PS5 e Xbox Series X dovrebbero avere lo stesso prezzo.

Per quanto riguarda la data di uscita, la Xbox Series X dovrebbe debuttare tra il 5 e il 6 novembre, una settimana in anticipo rispetto alla rivale.

Quando costano gli accessori della Xbox Series X

Oltre al prezzo della console, lo screenshot mostrato da Alanah Pearce mostra anche quello dei nuovi controller della Xbox Series X. Il prezzo dovrebbe essere di 59,99 sterline, 59,99 euro in Italia. E oltre alla colorazione bianca e nera, ce ne sarà anche una blu.