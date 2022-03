Xiaomi 11 Lite, nuovo minimo storico: il prezzo è sorprendente

Torna in offerta al minimo storico uno degli smartphone Xiaomi più venduti e desiderati dagli utenti. Stiamo parlando dello Xiaomi 11 Lite 5G NE che oggi troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 299,90€, con uno sconto di ben il 25% che fa abbassare il costo finale di 100€. Per lo smartphone lowcost si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce, andando a pareggiare quello dello scorso mese, ed è anche uno dei migliori prezzi di tutto il web. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero grazie al servizio offerto da Amazon.

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE è uno smartphone che di Lite ha solo il peso (è uno dei più leggeri usciti negli ultimi mesi). Per il resto le caratteristiche sono quelle di un dispositivo di una fascia superiore, a partire già dallo schermo che ha un refresh rate da 90Hz ed è super fluido. Anche sul comparto fotografico Xiaomi ha voluto fare le cose in grande, utilizzando una fotocamera principale da 64MP e sviluppando delle modalità ad hoc per scattare foto e registrare video sempre perfetti e già pronti da caricare sui social. L’offerta, purtroppo, dura solamente pochi giorni, quindi bisogna essere veloci e approfittarne immediatamente.

Xiaomi 11 Lite 5G NE: la scheda tecnica

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE si posiziona in una delle fasce di mercato più competitive per il mondo degli smartphone. Tra i 250 e i 400 euro si trovano gli smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo ed è quella in cui le aziende lanciano il maggior numero di smartphone. Con questo dispositivo Xiaomi ha cercato di continuare sul solco tracciato in Italia in questi anni: smartphone dalle ottime qualità a un prezzo inferiore rispetto alla media.

Questo dispositivo ha una scheda tecnica molto interessante. Lo schermo ha una diagonale da 6,55" con un refresh rate a 90Hz che rende il display super fluido. La frequenza di aggiornamento si adatta alla tipologia di contenuto che si sta visualizzando e non è l’unica funzionalità top dello schermo. Infatti, c’è anche una modalità ad hoc che permette di non stancare la vista anche dopo un utilizzo intenso del dispositivo. A bordo troviamo un processore molto potente: lo Snapdragon 778G (con il supporto al 5G) con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Molto interessante il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo tre obiettivi: quello principale da 64MP, una fotocamera grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 5MP. Grazie alle diverse modalità presenti nell’app fotocamera è possibile registrare video divertenti per creare dei vlog e caricarli sui profili social.

La batteria è da 4250mAh e c’è il supporto alla ricarica rapida da 33W che permette di avere il 100% di autonomia in circa un’ora. Il sensore per le impronte digitali non è sotto il display, ma è posizionato di lato.

Xiaomi 11 Lite 5G NE in offerta: prezzo e sconto

Se siete alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questa è l’offerta che fa per voi. Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE è disponibile su Amazon a un prezzo di 299,90€, con uno sconto del 25% rispetto a quello di listino. Per lo smartphone si tratta di uno risparmio netto di 100€. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 59,98€ al mese. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per gli utenti Prime la consegna è prevista nel giro di pochissimi giorni (anche in 24 ore in alcuni casi). Per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE è disponibile in tre diverse colorazioni: nero, bianco e blu.

