Xiaomi 11 Lite, con l’offerta di Primavera il prezzo è in picchiata: minimo storico

La Primavera è arrivata anche su Amazon. Dal 1° aprile sul sito di e-commerce è iniziato un periodo di grandi sconti, con tantissimi prodotti al minimo storico e con sconti che superano anche il 50%. Tra i tanti dispositivi che troviamo in offerta ci sono anche gli smartphone, con molti modelli che hanno toccato il loro minimo storico. Una delle offerte più interessanti riguarda lo Xiaomi 11 Lite 5G NE, disponibile su Amazon a un prezzo di 269,90€, ben il 30% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio è di 130€, una bella cifra considerando che si tratta di uno smartphone medio di gamma.

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE è uno dei dispositivi di maggior successo realizzati lo scorso anno dall’azienda cinese. Ha le tipiche caratteristiche che si cercano in un dispositivo lowcost, ma le performance sono quelle di un medio di gamma (e anche qualcosa in più). Come tutti gli smartphone Xiaomi di questa fascia, il rapporto qualità-prezzo è davvero elevato e non è esagerato dire che si tratta di una delle migliori offerte disponibili al momento su Amazon per uno smartphone. E ha anche il plus di essere molto leggero e compatto, nonostante uno schermo da 6,55". Lo smartphone è molto richiesto nelle ultime ore, quindi bisogna essere veloci nell’approfittare della promozione prima che finiscano le scorte a disposizione.

Xiaomi 11 Lite 5G NE, scheda tecnica e funzionalità

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE è l’emblema degli smartphone lowcost con ottime caratteristiche tecniche. Ha tutto quello che può servire a una persona: un buono schermo, un buon processore e anche un comparto fotografico di ottima qualità che permette di divertirsi mentre si è in giro. A questo prezzo è difficile poter richiedere di più a uno smartphone. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Lo schermo AMOLED ha una diagonale da 6,55" con refresh rate a 90Hz che rende più fluido l’utilizzo del dispositivo soprattutto con le app social e i videogame. Il display è pensato anche per proteggere gli occhi delle persone e integra delle tecnologie ad hoc, come la modalità di lettura 3.0 che si può attivare quando si legge il sito di un quotidiano online. Sotto la scocca trova posto il potente chipset Snapdragon 7785G (con modem 5G integrato) supportato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Xiaomi non ha tralasciato il comparto fotografico e ha dotato lo smartphone di tre fotocamere posteriori. Oltre a quella principale da 64MP (un must have sugli smartphone di questa fascia di prezzo), troviamo un obiettivo grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 5MP. Nell’app fotocamera sono disponibili diverse modalità per scattare foto e soprattutto per registrare video da caricare subito su propri profili social. Lo smartphone è pensato soprattutto per i più giovani che non possono fare a meno di pubblicare ogni istante della loro vita.

Come detto, lo smartphone è molto leggero per gli standard attuali: pesa poco meno di 160 grammi. Altra caratteristica molto utile è la presenza del sensore per le impronte digitali sulla parte laterali del dispositivo. Chiudiamo con la batteria da 4300mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Xiaomi 11 Lite 5G NE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una super offerta per cominciare nel migliore dei modi questa Primavera 2022. Lo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE è disponibile in offerta a un prezzo di 269,90€, con uno sconto del 30% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 130€, una cifra considerevole considerando il prezzo del dispositivo. Per lo smartphone si tratta anche del prezzo più basso mai raggiunto su Amazon e uno dei migliori prezzi di tutto il web. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 53,98€ al mese. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e grazie alla spedizione veloce riservata agli utenti Prime la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE è disponibile in tre diverse colorazioni: nero, bianco e blu. Il prezzo dei banner non è corretto: cliccandoci sopra e aprendo la pagina prodotto, apparirà quello esatto.

Xiaomi 11 Lite 5G NE – nero

Xiaomi 11 Lite 5G NE – bianco

Xiaomi 11 Lite 5G NE – blu