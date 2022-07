Xiaomi 11 Lite 5G NE, sconto esagerato: prezzo mai visto prima

Dopo le prime 24 ore di Prime Day è possibile tirare le somme e vedere quali sono i prodotti più venduti sul sito di e-commerce. A dominare sono quasi sempre i prodotti Amazon, soprattutto i bundle che vedono accoppiato lo smart speaker Echo Dot 4 con qualche altro dispositivo per la smart home (prese smart o prese intelligenti). Nelle prime posizioni della classifica troviamo anche uno smartphone e si tratta dello Xiaomi 11 Lite 5G NE. Possiamo dire fin da subito che non si tratta di una sorpresa: il dispositivo è disponibile con uno sconto di ben il 40% e al prezzo più basso di sempre. Acquistandolo oggi si risparmiano 160€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE è il classico smartphone che si posiziona a metà tra i medio di gamma e i top di gamma. Le performance sono quelle di un top e l’unica caratteristica che fa storcere un po’ il naso è la batteria, ma comunque si arriva a fine giornata senza troppi problemi. Per il resto è davvero ottimo, a partire dalla fotocamera professionale da 64MP.

Come tutte le offerte del Prime Day 2022, anche questa terminerà questa sera alle 23:59 e quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne, dato che è molto richiesto e le scorte potrebbero anche terminare. Ricordiamo che per poter sfruttare queste offerte bisogna essere iscritti ad Amazon Prime e per farlo bisogna cliccare qui.

Xiaomi 11 Lite 5G NE: la scheda tecnica

A meno di 250€ è difficile chiedere di più a uno smartphone. Con in più la garanzia e l’affidabilità dell’azienda cinese. Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE è lo smartphone ideale per tantissime persone: per chi vuole spendere poco, ma cerca un dispositivo performante; per chi vuole uno smartphone che scatti belle foto da pubblicare sui socail; per chi vuole un dispositivo leggero e maneggevole. Insomma, è uno dei migliori smartphone in offerta in questo Prime Day 2022.

Lo schermo AMOLED ha una risoluzione FHD e una diagonale da 6,55". I colori sono accesi e anche la luminosità raggiunge degli ottimi picchi, ma l’aspetto più interessante è il refresh rate a 90Hz che rende l’utilizzo del dispositivo molto più fluido, soprattutto con le app videogame e con i social. Lo schermo ha una modalità speciale per la lettura che permette di proteggere gli occhi quando sono molto stanchi. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 778G (modem 5G incorporato) con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Ottimo il comparto fotografico, soprattutto rapportato al prezzo. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale da 64MP, con a supporto una fotocamera grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 5MP. Disponibili anche varie modalità di scatto, tra cui una dedicata agli scatti in notturna quando c’è poca luce.

La batteria è da 4250mAh e con un utilizzo normale del dispositivo si arriva a fine giornata senza troppi problemi. La ricarica rapida da 33W permette di avere il 100% di autonomia in circa un’ora. Altra peculiarità del dispositivo è la sua leggerezza: solo 158 grammi (ed è anche molto sottile). Il sensore per le impronte digitali è posizionato lateralmente.

Xiaomi 11 Lite 5G NE in offerta al Prime Day: sconto e prezzo

Solo per oggi è possibile acquistare lo Xiaomi 11 Lite 5G NE a un prezzo di 239,90€, il più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce e anche uno dei migliori di tutto il web. Lo sconto è di ben il 40% e si risparmiano 160€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 47,98€ al mese. La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna è prevista nel giro di pochissimi giorni. Avete solo poche ore per approfittare della promozione, poi scomparirà.

