Xiaomi, lo smartphone lowcost in offerta a un prezzo speciale

Uno degli smartphone più interessanti lanciati nel 2021 è stato sicuramente lo Xiaomi 11 Lite 5G NE. Si tratta del classico smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo che ogni anno lancia l’azienda cinese. Caratteristiche da top di gamma, ma un prezzo da fascia media, in grado di catturare l’attenzione di tutti quelli utenti che non vogliono spendere delle cifre folli per un cellulare performante. Con lo Xiaomi 11 Lite 5G NE, però, l’azienda cinese si è superata, lanciando un dispositivo che ha ottenuto il consenso di tutti: utenti e critica specializzata.

Oggi, inoltre, lo smartphone Xiaomi è anche in offerta su Amazon a un prezzo molto interessante: 319,90€, ben il 20% in meno rispetto a quello di listino. Si tratta di un’offerta speciale lanciata dalla piattaforma di e-commerce e che dura solamente pochi giorni: c’è tempo fino al 5 febbraio per approfittare della promozione. E c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero. Se stavate valutando di regalare al proprio partner un nuovo smartphone per San Valentino, lo Xiaomi 11 Lite 5G NE deve per forza di cose entrare nella vostra lista: difficilmente troverete qualcosa di meglio in questa fascia di prezzo.

Xiaomi 11 Lite 5G NE: le caratteristiche

Leggero, impugnatura a una mano e qualità Xiaomi. Basterebbero queste parole per descrivere lo Xiaomi 11 Lite 5G NE, ma leggendo la scheda tecnica ci si accorge che potrebbero risultare riduttive. Infatti abbiamo di fronte un top di gamma nel corpo di un medio di gamma (perlomeno per il prezzo). Una postilla: lo smartphone potrebbe essere confuso con il quasi omonimo Xiaomi 11 Lite, con il quale condivide gran parte della scheda tecnica, ma si differenziano per un aspetto fondamentale: il processore (su qeusta versdione è presente un modello più performante).

Lo smartphone ha uno schermo da 6,55" con risoluzione FHD e refresh rate a 90Hz. Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 778G con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna: non avremo nessun tipo di problema a lanciare app pesanti e con il multitasking.

Nella parte posteriore ci sono ben tre fotocamere, con il sensore principale da 64MP, un obiettivo grandangolare da 8 Megapixel e infine una fotocamera macro da 5MP. Presenti funzionalità avanzate nell’app fotocamera per scattare immagini di buona qualità anche in condizioni con poca luce. Per i creativi ci sono modalità ad hoc per registrare video divertenti da caricare velocemente sui social.

La batteria è da 4250 mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. E con la ricarica rapida da 33W basta meno di un’ora per avere il 100% di autonomia. Il sensore per le impronte digitali è posizionato sotto lo schermo.

Xiaomi 11 Lite 5G NE in offerta: prezzo e sconto

Solo per pochi giorni sarà possibile acquistare lo Xiaomi MI 11 Lite 5G NE a un prezzo di 319,99€, il 20% in meno rispetto a quello consigliato. Si tratta di un risparmio netto di 80€, una bella cifra per uno smartphone di questo tipo. Inoltre, c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 63,98€ al mese. Lo smartphone viene venduto e spedito da Amazon e la consegna è garantita nel giro di qualche giorno (anche meno di 24 ore per chi è abbonato ad Amazon Prime).

Lo smartphone è disponibile in tre diverse colorazioni: nero, blu e bianco.

Xiaomi 11 Lite 5G NE – nero

Xiaomi 11 Lite 5G NE – blu

Xiaomi 11 Lite 5G NE – bianco