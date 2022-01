Xiaomi, lo smartphone top in offerta a un prezzo speciale

Quando si parla di smartphone Xiaomi oramai siamo consci del fatto che stiamo parlando di un cellulare affidabile, realizzato con componenti di qualità e con un ottimo prezzo. Se poi mettiamo anche il fatto che si trova in offerta diventa un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Ed è proprio il caso dello Xiaomi 11 Lite 5G NE, smartphone medio di gamma che strizza l’occhio ai dispositivi di fascia più alta. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 303,91€, con un 24% di sconto rispetto a quello consigliato. Al momento si tratta di una delle offerte più interessanti per uno smartphone sul sito di e-commerce.

Lo Xiaomi 11 Lite NE è uno smartphone che si va a inserire in una delle fasce di prezzo più importanti per i produttori di cellulari. Ed è anche quella più affollata e con la concorrenza maggiore. Lo smartphone dell’azienda cinese, però, si contraddistingue per una scheda tecnica di assoluto valore e che permette al dispositivo di primeggiare sotto molti aspetti. A bordo trova posto uno dei processori Snapdragon più recenti e ben tre fotocamere posteriori, con quella principale da 64 Megapixel (come la maggior parte degli smartphone top di gamma usciti nel 2021). Insomma, se siete alla ricerca di un nuovo smartphone, questa è l’offerta che stavate aspettando.

Xiaomi 11 Lite NE: le caratteristiche tecniche

Un medio di gamma che non ha nulla da invidiare a smartphone che solitamente costano molto di più. Così possiamo riassumere le caratteristiche tecniche dello Xiaomi 11 Lite NE, smartphone su cui l’azienda cinese quest’anno ha puntato molto. Ma andiamo con ordine e vediamo la scheda tecnica dello Xiaomi 11 Lite NE.

Partiamo dallo schermo: il display ha una diagonale da 6,55” con refresh rate a 90 Hz. Per proteggere la vista è presente anche una modalità lettura che appesantisce di meno gli occhi. Sotto la scocca trova posto il chipset Snapdragon 778G con a supporto ben 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Nonostante sia uno smartphone medio di gamma, lo Xiaomi 11 Lite NE ha un comparto fotografico di tutto rispetto. Nella parte posteriore troviamo tre obiettivi: oltre a quello principale da 64 Megapixel (lo stesso presente su smartphone top di gamma), troviamo una fotocamera grandangolare da 8 Megapixel e un sensore per le foto macro da 5 Megapixel. Nell’app fotocamera sono presenti anche delle funzionalità ad hoc per registrare video semi-professionali e da pubblicare sui propri profili social.

La batteria è da 4250mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Presente anche la ricarica rapida a 33W che permette di avere il 100% di autonomia in meno di un’ora. Il sensore per le impronte digitali è posizionato sulla cornice laterale e non sotto lo schermo. Lo smartphone è anche molto leggero: solo 156 grammi (gli ultimi top di gamma sfiorano o superano i 200 grammi).

Xiaomi 11 Lite NE in offerta speciale su Amazon: prezzo e sconto

Lo Xiaomi 11 Lite NE è in offerta su Amazon a 303,91€, un prezzo molto vicino a quello del Black Friday. Lo sconto è del 24% e acquistandolo oggi si risparmiano circa 100€. Se avete intenzione di acquistare un nuovo smartphone, difficilmente troverete un’offerta migliore rispetto a questa. Come abbiamo visto lo Xiaomi 11 Lite NE ha una scheda tecnica equilibrata e che assicura ottime prestazioni. Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon e usufruisce della spedizione gratuita riservata ai clienti Amazon Prime.

Xiaomi 11 Lite