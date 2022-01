Xiaomi, lo smartphone top è di nuovo in offerta al minimo storico

Anche Xiaomi negli ultimi anni si è dovuta adattare al mercato, aumentando i prezzi degli smartphone top di gamma e superando la soglia psicologica dei 500€. Ma se si guarda verso fasce di prezzo più abbordabili, l’azienda cinese resta ancora uno dei punti di riferimento, grazie ai suoi smartphone che si caratterizzano per componenti di prima qualità e prezzi di listino accessibili. Se poi aggiungiamo anche le offerte e gli sconti di Amazon, ecco che gli smartphone Xiaomi diventano i tra i migliori sulla piazza.

Ed è esattamente quello che è successo allo Xiaomi 11 Lite, uno dei più interessanti smartphone nella fascia tra i 250 e i 400 euro, che oggi troviamo in offerta a un prezzo speciale su Amazon: 289,98€. Rispetto al prezzo di lancio si tratta di uno sconto superiore ai 100€: una bella somma per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone con caratteristiche top. Non ci dobbiamo far ingannare dal suffisso “Lite": questo smartphone non ha nulla da invidiare a dispositivi di altre marche e che costano molto di più. E ha anche un comparto fotografico molto interessante, con un obiettivo principale da 64 Megapixel. L’offerta potrebbe durare pochi giorni, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne subito.

Se vuoi restare aggiornato sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Caratteristiche Xiaomi 11 Lite

Potenza ed equilibrio sono le due parole che vengono in mente leggendo la scheda tecnica dello Xiaomi 11 Lite. Non è chiaramente uno smartphone premium, ma il device cinese resta comunque uno dei migliori nella sua fascia di prezzo: ogni componente scelta da Xiaomi è perfetta per questa tipologia di dispositivo.

Partiamo dallo schermo che ha una diagonale da 6,55" con risoluzione FHD. Il display ha anche una modalità di lettura per non stancare troppo gli occhi e dei sensori che adattano la luminosità in base alla luce solare. Sotto la scocca troviamo il chipset Snapdragon 732G, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Difficilmente avrete problemi di rallentamento, anche con le applicazioni più pesanti o utilizzandone un paio insieme.

Il comparto fotografico è di tutto rispetto. Nella parte posteriore troviamo tre fotocamere: quella principale da 64 Megapixel, una fotocamera ultragrandangolare da 8 Megapixel e un sensore macro da 5MP. La fotocamera selfie è da 16 Megapixel. Presenti anche delle funzionalità ad hoc per registrare video simpatici da pubblicare subito sui social o per scattare immagini luminose anche di notte, grazie alla modalità notturna.

Lo Xiaomi 11 Lite ha una batteria da 4250mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e con la ricarica rapida basta poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia. Chiudiamo con il design: il lettore per le impronte digitale è posizionato di lato, mentre le cornici dello schermo sono molto sottili, il che rendono il dispositivo compatto.

Xiaomi 11 Lite in offerta: prezzo e sconto

Uno smartphone da non lasciarsi sfuggire, soprattutto a questo prezzo. Oggi troviamo lo Xiaomi 11 Lite, considerato tra i migliori cellulari per rapporto qualità-prezzo, a 289,98€, il 19% in meno rispetto al prezzo consigliato. Se si prende come riferimento il prezzo di listino, lo sconto aumenta ancora dipiù. In termini monetari il risparmio è di quasi 100€. Lo smartphone viene spedito direttamente da Amazon.

Xiaomi 11 Lite