Xiaomi 11T 5G: un top di gamma che solo oggi costa come un medio

Xiaomi 11T 5G è uno degli ultimi top di gamma arrivati sul mercato, nonché uno dei migliori per rapporto prezzo/caratteristiche. E’ tipico di Xiaomi, che quest’anno si è però superata presentando un gran numero di dispositivi, uno più interessante dell’altro. Xiaomi 11T 5G, tra l’altro, è il primo Xiaomi che abbandona il nome “Mi" in favore del solo numero, segno di un ulteriore rinnovamento.

Ottimo processore, ottimo schermo, ottime fotocamere, tanta memoria (sia RAM che spazio di archiviazione) e una eccellente batteria con ricarica super veloce sono i biglietti da visita di questo smartphone, che punta a stravolgere la fascia alta del mercato Android. Ci sta già riuscendo a prezzo di listino, ottimo come da tradizione Xiaomi, e lo farà ancor di più man mano che lo “street price" scenderà naturalmente verso il basso. Nessuno, però, si aspettava che tutto ciò sarebbe accaduto così in fretta: presentato a metà settembre, infatti, lo Xiaomi 11T 5G è già in fortissimo sconto su Amazon e, attenzione, si tratta di dispositivi venduti e spediti da Amazon.

Xiaomi 11T 5G: caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi 11T 5G è un top di gamma a tutti gli effetti, basato sul potente chip MediaTek Dimensity 1200 Ultra (versione potenziata del già ottimo Dimensity 1200), affiancato da 8 o 12 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di memoria di archiviazione.

Lo schermo è un AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e una elevatissima luminosità: 1.000 nit, si vede bene anche in pieno sole. A proteggere lo schermo c’è un vetro Gorilla Glass Victus, ma manca la certificazione IP68 contro polvere ed acqua.

Le fotocamere posteriori di Xiaomi 11T 5G sono tre: un sensore da 108 MP f/1.85 di Samsung (registra video in 8K HDR10+) con stabilizzatore ottico, una ultra grandangolare 120° da 8 MP f/2.2 e una macro da 5 MP f/2.4.

Eccellente la batteria: ben 5.000 mAh di capacità, con ricarica rapidissima a 67 Watt con il caricatore incluso nella confezione. In una ventina di minuti di ricarica, quindi, si recuperano ore di autonomia.

Xiaomi 11T 5G: l’offerta Amazon

Come già accennato, Xiaomi 11T 5G non delude affatto in quanto a rapporto tra prezzo e caratteristiche tecniche: il prezzo di lancio di questo modello, infatti, è stato fissato in 549,90 euro per la versione da 8/128 GB.

Adesso, però, su Amazon è disponibile Xiaomi 11T 5G in versione 8/256 GB (quindi con il doppio della memoria) al prezzo di partenza di 549,90 euro, al quale vanno però sottratti altri 50 euro applicando il coupon (seguite il link qui sotto, poi cliccate su “Applica coupon 50,00 €") per un prezzo finale di 499,90 euro.

Il top di gamma ora costa come un medio, ma putroppo la promozione vale solo per oggi.

Xiaomi 11T 5G – Display AMOLED 6,67 pollici – MediaTek Dimensity 1200 Ultra – Versione 8/256 GB