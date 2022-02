Xiaomi 11T 5G al minimo storico su Amazon: prezzo imperdibile

Trovare uno smartphone capace di garantire prestazioni top, ottime fotografie e con un rapporto qualità/prezzo buono (se non ottimo) non è sempre un’impresa semplice. Sul mercato è possibile trovare centinaia di dispositivi differenti e destreggiarsi tra schede tecniche, offerte e prezzi al ribasso potrebbe provocare più di qualche grattacapo. Fortunatamente, oggi Amazon corre in “nostro soccorso" con una promozione irripetibile su uno degli smartphone cinesi più interessanti degli ultimi mesi: lo Xiaomi 11T 5G.

Lo Xiaomi 11T 5G oggi in offerta su Amazon (disponibile anche nelle colorazioni Celestial Blue e Moonlight White) è, come vedremo in dettaglio tra poco, un ottimo dispositivo con un punto di forza che spicca sugli altri: il suo comparto fotografico. Gli ingegneri cinesi hanno progettato e realizzato un sistema fotografico (quasi) di grado professionale, in grado di realizzare scatti nitidi e dai colori vividi in qualunque condizione di luminosità. Insomma, un camerafonino a tutti gli effetti, capace però di regalare soddisfazioni anche in tutti gli altri possibili utilizzi.

Xiaomi 11T 5G, scheda tecnica e funzionalità

Lanciato nel settembre 2021, lo Xiaomi 11T 5G è il “flagship killer" della casa cinese. Pur non rappresentando il top della gamma (è il “fratello maggiore" Xiaomi 11T Pro), lo smartphone cinese in offerta oggi su Amazon è capace di prestazioni paragonabili a quelle dei migliori cellulari sul mercato con un prezzo decisamente inferiore. Sotto il display da 6,67 pollici (un pannello AMOLED FullHD con risoluzione 2400×1080 pixel, densità di 345 ppi e frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz) trova spazio il SoC Dimensity 1200 MediaTek coadiuvato da 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio d’archiviazione. Un comparto hardware prestazionale ed efficiente dal punto di vista dei consumi: la batteria da 5.000 mAh assicura infatti un’autonomia superiore al giorno di utilizzo, mentre la ricarica veloce da 67 Watt permette di ricaricare il dispositivo al 100% in poco più di mezz’ora.

Nella parte posteriore, come detto, troviamo il vero punto di forza dello Xiaomi 11T 5G: il comparto fotografico composto da 3 sensori ultra-performanti. Il principale ha una risoluzione da 108 megapixel (con apertura f/1.75) e, grazie alla fotografia computazionale (funzione resa possibile dal chip per il machine learning presente nel Dimensity 1200), è in grado di realizzare scatti paragonabili a fotocamere digitale di gamma medio-alta. Gli altri due sensori (da 8 megapixel con apertura f/2.2 e da 5 megapixel con apertura f/2.4) garantiscono uno zoom ottico 2x e ottime performance fotografiche anche al buio.

La connettività, come ci dice anche il nome, è assicurata da un chip 5G che assicura una velocità massima di download di quasi 5 gigabit al secondo (o 625 megabyte al secondo). Non manca poi la connettività WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e lo NFC per lo scambio dati a corto raggio. Completa la scheda tecnica dello Xiaomi 11T 5G i vari sensori di movimento (accelerometro, prossimità, giroscopio e bussola).

A “gestire" il tutto troviamo Android 11 (aggiornabile ovviamente anche alle versioni superiori) con interfaccia personalizzata MIUI 12. Inoltre, scaricando Alexa sul proprio dispositivo sarà possibile attivare la funzionalità “Mani libere“, che permette di utilizzare lo smartphone con semplici comandi vocali, senza che ci sia bisogno di tenerlo tra le mani.

Xiaomi 11T 5G in offerta su Amazon: sconto e prezzo

A poco meno di sei mesi dal lancio sul mercato, lo Xiaomi 11T 5G è disponibile su Amazon (in tutte e tre le colorazioni) al prezzo più basso di sempre. Merito dello sconto del 17% che fa risparmiare 100 euro e fa scendere il prezzo di listino a 499 euro: un rapporto qualità/prezzo davvero molto buono, che rende lo smartphone cinese una delle offerte top di oggi su Amazon. A questo si aggiunge poi la possibilità (per gli utenti Prime che hanno collegato una carta di credito al proprio account) di pagare in cinque rate senza interessi né spese di istruttoria (99,98 euro al mese per cinque mesi).

