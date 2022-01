Xiaomi 11T al minimo storico: l’offerta imperdibile di inizio anno

Il nuovo anno inizia con il botto su Amazon. Da oggi 3 gennaio sono state lanciate tante nuove offerte per festeggiare nel migliore dei modi il 2022. E tra le promozioni più interessanti non potevano di certo mancare gli smartphone, il prodotto tecnologico più desiderato e apprezzato. Tra i vari modelli in offerta vi segnaliamo quello che a nostro parere è tra i più interessanti: lo Xiaomi 11T è disponibile a 499,90€, con uno sconto del 17% sul prezzo di listino.

Stiamo parlando di un vero e proprio smartphone top di gamma, tra i migliori lanciati lo scorso anno e che garantisce prestazioni che pochi altri modelli riescono a raggiungere. Il punto forte del dispositivo è il comparto fotografico, con obiettivi di livello professionale che permettono di scattare immagini e di registrare video perfetti in ogni situazione e che possono essere utilizzati anche per lavoro. A bordo trova posto anche il chipset MediaTek 1200-Ultra che garantisce prestazioni elevatissime e il supporto al 5G. Se volete regalarvi uno smartphone top di gamma per questo inizio di 2022, oggi è il vostro giorno fortunato, ma dovete essere veloci: l’offerta scade tra pochi giorni.

Xiaomi 11T: le caratteristiche tecniche

Basta poco per capire che lo Xiaomi 11T 5G è un vero top di gamma: schermo con refresh rate altissimo, processore super veloce, 256GB di memoria interna e un comparto fotografico da far invidia a smartphone ben più costosi. Ma andiamo con ordine e analizziamo punto per punto la scheda tecnica.

Partiamo dallo schermo: il pannello AMOLED ha una diagonale da 6,67” con refresh rate a 120Hz e che si adatta al tipo di contenuto che stiamo vedendo. Sui social lo si può diminuire per risparmiare un po’ di batteria, mentre quando si gioca si può richiedere il massimo dal proprio schermo. Il tutto è supportato dal processore MediaTek Dimensity 1200-Ultra, da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone Xiaomi è sicuramente il comparto fotografico e la tecnologia CINEMAGIC che permette di scattare immagini e registrare video con una qualità professionale. Grazie all’intelligenza artificiale e alle varie modalità di scatto lo smartphone si trasforma in una vera macchina da presa. Nella parte posteriore trovano posto tre obiettivi: quello principale è da 108 Megapixel e poi c’è un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e una fotocamera macro da 5 Megapixel. La fotocamera per i selfie è da 16 Megapixel.

Per tenere basse le temperature mentre si utilizzano giochi o app particolarmente pesanti c’è un particolare sistema di raffreddamento della camera di vapore. Chiudiamo in bello stile con la batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 67W: bastano trenta minuti per avere quasi il 100% di autonomia.

Xiaomi 11T in offerta per il 2022: prezzo e sconto

Un’offerta da non lasciarsi scappare: lo Xiaomi 11T è disponibile su Amazon a un prezzo di 499,90€, il 17% in meno rispetto al prezzo di listino. Può sembrare un prezzo elevato, ma lo Xiaomi 11T è veramente un top di gamma e che può competere ad armi pari con dispositivi che costano molto di più. Acquistandolo oggi si risparmiano 100€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 99,98€ al mese (servizio offerto da Amazon). Il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

Lo Xiaomi 11T è disponibile in tre diverse colorazioni: Meteorite Gray, Celestial Blue e Moonlight White.

Xiaomi 11T- Meteorite Gray

Xiaomi 11T- Celestial Blue

Xiaomi 11T- Moonlight White