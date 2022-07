Xiaomi 11T è in offerta: un ottimo medio che ora costa pochissimo

Lo Xiaomi 11T è uno smartphone con appena un anno di vita: uscito lo scorso settembre, presenta una scheda tecnica ancora invidiabile, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico e la tanto ambita ricarica veloce. A queste caratteristiche aggiungiamo che anche le memorie sono della giusta capienza e che completano il quadro di una scheda tecnica di un telefono medio di gamma che grazie allo sconto applicato da Amazon è da prendere al volo.

Ricapitolando: lo smartphone Xiaomi 11T è dotato di un ottimo processore, buone fotocamere, ottimo display AMOLED, ottima batteria e ricarica rapida. Com’è noto, la filosofia Xiaomi risponde al proporre la migliore tecnologia al prezzo minore. Tra l’altro il telefono, appena acceso, si aggiorna immediatamente a Android 12 con interfaccia MIUI 13, quindi offre da subito tutta la potenzialità del nuovo sistema operativo. Tutte queste caratteristiche lo rendono un medio quasi top di gamma e dunque l’offerta di oggi, venduta e spedita da Amazon, si presenta davvero come una bella occasione che fa crollare il prezzo quasi della metà.

Xiaomi 11T: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo dello smartphone Xiaomi 11T è il MediaTek Dimenity 1200 che possiamo considerare tra i migliori SoC di fascia medio-alta del 2021-22. Le memorie abbinate, per quest’offerta, sono 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, purtroppo non espandibile con la scheda microSD.

Il display AMOLED da 6,67 pollici ha la risoluzione FHD+ e una elevatissima luminosità: grazie al picco di 1.000 nit, si vede bene anche in pieno sole.

Le fotocamere posteriori sono tre: il sensore principale da 108 MP di Samsung (f/1.85, video in 8K HDR10+) con stabilizzatore ottico (OIS), il secondo sensore ultra grandangolare 120° da 8 MP (f/2.2) e un sensore macro da 5 MP f/2.4. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

La batteria: ben 5.000 mAh di capacità, con ricarica rapida da 67 Watt che porta la ricarica da 0 al 100% in 36 minuti (e il caricatore è incluso nella confezione). Purtroppo non c’è la porta per il jack audio da 3,5 mm.

Xiaomi 11T: l’offerta Amazon

Lo smartphone Xiaomi 11T di listino ha già un ottimo prezzo, costa infatti 553,55 euro. Oggi, però, lo sconto Amazon porta il prezzo attuale a 294,85 euro (-258,50 euro, -47%). Meno di trecento euro, per un dispositivo Xiaomi con questa scheda tecnica, è un best buy.

Xiaomi 11T MediaTek Dimentisy 1200 – 8/128 GB- ricarica rapida 67 W