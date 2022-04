Xiaomi, con l'offerta di Amazon lo smartphone top costa pochissimo

Quando parliamo di smartphone lowcost o con un ottimo rapporto qualità-prezzo, Xiaomi è sempre una garanzia. Anche se negli ultimi anni i prezzi sono aumentati vertiginosamente, l’azienda cinese è rimasta abbastanza fedele alla propria filosofia e per uno smartphone premium non è necessario sborsare una cifra che supera i 1.000€. Un esempio è lo Xiaomi 11T che grazie alle offerte di Primavera troviamo al prezzo più basso di sempre: 399,90€. Il merito è dello sconto del 33% che fa abbassare il prezzo di ben 200€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero grazie al servizio offerto dalla piattaforma di e-commerce.

Lo Xiaomi 11T è a tutti gli effetti uno smartphone top che garantisce ottime prestazioni e anche ottime foto. Il merito da un lato è del processore Dimensity 1200-Ultra, dall’altro del comparto fotografico caratterizzato da un sensore principale da 108MP. A fare da cornice a tutto troviamo uno schermo abbastanza grande da 6,67" con refresh rate a 120Hz che rende l’utilizzo dello smartphone ancora più fluido. Come capita spesso su Amazon, l’offerta potrebbe scomparire da un momento all’altro, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Le caratteristiche dello Xiaomi 11T

Uno smartphone pensato soprattutto per i più giovani e per coloro che amano raccontare parte della propria vita sui social. Lo Xiaomi 11T ha un comparto fotografico di livello professionale e grazie alla tecnologia “Cinemagic" ogni contenuto prende vita e sembra un piccolo cortometraggio. Il merito è della fotocamera principale da 108MP e dell’intelligenza artificiale che riesce a correggere in tempo reale ogni piccolo errore e mette a disposizione effetti speciali per diventare un vero content creator. La fotocamera principale è supportata da un sensore ultragrandangolare con copertura fino a 120 gradi con supporto alla modalità notturna e da un obiettivo telemacro molto potente.

Ottime anche le altre caratteristiche dello smartphone. Lo schermo AMOLED ha una diagonale da 6,67" con refresh rate che arriva fino a 120Hz e che rende l’utilizzo del dispositivo molto più fluido. Il display ha anche una modalità di lettura 3.0 che permette di stancare meno gli occhi quando si legge un articolo o un e-book sullo smartphone. Il cuore pulsante del dispositivo è il processore MediaTek Dimensity Ultra-1200 che garantisce ottime prestazioni ed è supportato da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna.

La batteria è da 5000mAh e si arriva a fine giornata senza problemi. Grazie al supporto alla ricarica super rapida da 67W si ottiene il 100% di autonomia in soli 36 minuti.

Xiaomi 11T in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Per lo Xiaomi 11T si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Lo smartphone top di gamma è disponibile su Amazon a un prezzo di 399,90€, con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano 200€, una cifra molto interessante per uno smartphone di questo tipo. Il sito di e-commerce offre anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 79,98€ al mese. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna è prevista nel giro di pochissimi giorni.

Xiaomi 11T – grigio

Xiaomi 11T – blu

Xiaomi 11T – bianco