Xiaomi 11T Pro, su Amazon costa quasi la metà

Gli smartphone top di gamma stanno diventando sempre più costosi anche nel mondo Android, com molti modelli che raggiungono e persino superano i prezzi degli iPhone. Chi desidera acquistare un buon telefono ma non può spendere una cifra enorme, spesso si trova a dover ripiegare sulla fascia media. Ma ha anche una possibilità diversa, più smart: acquistare un top non più giovanissimo, come Xiaomi 11T Pro.

Il prezzo di questo top di fine 2021, che ha fatto furore anche nel 2022, oggi è bassissimo anche grazie ad una fenomenale offerta su Amazon che taglia il prezzo di quasi la metà. Una vera occasione per chi, in un cellulare, cerca la sostanza.

Xiaomi 11T Pro – Qualcomm Snapdragon 888 5G – Versione 8/256 GB

Xiaomi 11T Pro 5G: caratteristiche tecniche

Il SoC dello Xiaomi 11T Pro è il Qualcomm Snapdragon 888, un chip usato su moltissimi telefoni top di gamma del 2021 e che ha ancora molto da dire, al quale Xiaomi ha affiancato 8 GB di RAM (di tipo LPDDR5) e 256 GB di storage (di tipo UFS 3.1), dunque nessun problema a far girare tante app contemporaneamente.

ll display misura 6,67 pollici, è di tipo AMOLED con supporto HDR10+, ha i bordi piatti, la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz e il picco di luminosità arriva a 1.000 nit. Il sensore per le impronte digitali è collocato di lato mentre lo schermo è protetto dal vetro Gorilla Glass Victus, tra i più resistenti sul mercato.

IL comparto fotografico è decisamente attuale, contando su un sensore principale da 108 MP (f/1.75) con cui è possibile registrare video in 8K HDR10+ con EIS (stabilizzatore elettronico), su un sensore ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2) e su un sensore macro da 5 MP (f/2.4). La fotocamera anteriore per autoritratti e videochiamate è da 16 MP (f/2.45).

L’audio è stereo, messo a punto in collaborazione con Harman Kardon, compatibile con il formato Dolby Atmos e ha la certificazione Hi-Res Audio: Xiaomi 11T Pro 5G, dunque, può riprodurre flussi audio ad alta risoluzione con una ottima equalizzazione.

Lo Snapdragon 888 di Qualcomm è un chip che integra un modem 5G in grado di agganciare tutte le frequenze dello standard, quindi molto veloce sia in upload che in download. Ma c’è anche il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e il chip NFC per pagare con lo smartphone al POS.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e una ricarica ultra rapida HyperCharge da 120W che, secondo le specifiche del produttore, ricarica da 0 a 100% in 17 minuti. Il dispositivo ha la certificazione IP53 e dunque leggermente resistente a polvere e gocce di acqua.

Xiaomi 11T Pro: l’offerta Amazon

Lo Xiaomi 11T Pro è un telefono che ha debuttato in Italia con un prezzo di listino molto aggressivo di 699,90 euro er un dispositivo che, di fatto, all’epoca era un top di gamma a tutti gli effetti. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon da parte di venditore terzo (così come la spedizione) è possibile acquistarlo a 388,70 euro (-44%, -311,20 euro).

Il prezzo è ottimo in considerazione del fatto che la scheda tecnica dello Xiaomi 11T Pro continuerà ancora a lungo a dare ancora soddisfazioni e che allo stesso prezzo oggi, purtroppo, si riesce ad acquistare appena un telefono di fascia medio-bassa dalle caratteristiche tecniche inferiori.

Xiaomi 11T Pro – Qualcomm Snapdragon 888 5G – Versione 8/256 GB