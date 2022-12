Xiaomi 11T Pro, crolla su Amazon il prezzo del top di gamma

Il top di gamma di ieri è il vero affare di oggi: il mercato degli smartphone corre così veloce che basta attendere un po’ per comprare ottimi telefoni ad ottimi prezzi, grazie al naturale deprezzamento e a buone offerte su Amazon. Come quella in corso oggi su Xiaomi 11T Pro, un telefono che ha poco più di un anno di vita e un chip potentissimo, lo Snapdragon 888 scelto per quasi tutti i top di gamma del 2021.

Xiaomi 11T Pro – Qualcomm Snapdragon 888 – Versione 8/128 GB

Xiaomi 11T Pro 5G: caratteristiche tecniche

Xiaomi 11T Pro ha il SoC Qualcomm Snapdragon 888 presente su moltissimi telefoni top di gamma dello scorso anno, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

ll display, con bordi piatti, misura 6,67 pollici ed è di tipo AMOLED e ha il refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco di 1.000 nit ed è protetto dal vetro Gorilla Glass Victus. Il sensore per le impronte digitali, invece è posto lateralmente.

Sul retro sono state poste tre fotocamere: il sensore principale da 108 MP con cui è possibile registrare video in 8K HDR10+ con stabilizzatore elettronico, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 5 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

L’audio è stereo, riprodotto da una coppia di altoparlanti realizzata in collaborazione con Harman Kardon. C’è la compatibilità con il formato Dolby Atmos e la certificazione Hi-Res Audio.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e una ricarica ultra rapida, grazie alla tecnologia HyperCharge da 120W che, secondo il produttore, ricarica da 0 a 100% in 17 minuti.

Xiaomi 11T Pro: l’offerta Amazon

Lo Xiaomi 11T Pro è un telefono che ha debuttato in Italia un anno fa con un prezzo di listino molto aggressivo di 649,90 euro. Oggi, grazie all’offerta in corso su Amazon, è possibile acquistarlo a 470,90 euro (-28%, -179 euro). E’ un prezzo davvero ottimo per un telefono con una scheda tecnica che continuerà a dare ancora molte soddisfazioni ancora a lungo: con quei soldi, oggi, si compra al massimo un buon medio gamma.

