Xiaomi 11T Pro in offerta al minimo storico: il prezzo vi sorprenderà

Come ben sappiamo negli ultimi anni i prezzi degli smartphone sono aumentati e anche aziende come Xiaomi che hanno sempre puntato sui prezzi bassi, si sono dovute adattare. Xiaomi, però, anche aumentando i costi è rimasta fedele alla propria filosofia e anche i top di gamma hanno prezzi inferiori rispetto alla concorrenza. Un esempio è lo Xiaomi 11T Pro, che oggi troviamo in offerta su Amazon al minimo storico a un prezzo di 549,90€, grazie allo sconto del 15%. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Lo Xiaomi 11T Pro è lo smartphone di bandiera dell’azienda cinese. Si tratta di uno dei migliori cellulari lanciati nel 2021 e che non ha paura di sfidare dispositivi ben più costosi e pubblicizzati. Ha una scheda tecnica da smartphone premium, a partire dallo schermo super fluido fino ad arrivare a un comparto fotografico con sensore principale da 108MP che assicura scatti di livello professionale. Se siete alla ricerca di un vero smartphone top con performance elevatissime, questa è l’offerta che fa per voi. Dovete, però, essere velocissimi: dura solamente pochi giorni.

Xiaomi 11T Pro: la scheda tecnica

Prestazioni elevatissime. Basterebbe questo per riassumere le caratteristiche dello Xiaomi 11T Pro, uno dei migliori smartphone in circolazione. Xiaomi ha fatto le cose in grande e ha scelto delle ottime componenti per il suo dispositivo, a partire dallo schermo. Il display AMOLED, infatti, ha una diagonale da 6,67" e un refresh rate a 120Hz, che rende l’utilizzo super fluido. C’è anche il supporto al Dolby Vision che garantisce una luminosità e un contrasto ancora più elevati. Per la parte audio, invece, c’è il supporto al Dolby Atmos.

Sotto la scocca troviamo il potentissimo processore Snapdragon 888 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Uno dei pezzi forti del dispositivo è il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo un obiettivo principale da 108MP, un obiettivo grandangolare con angolo di visione fino a 120 gradi e un teleobiettivo 2x. La fotocamera principale è di livello professionale e assicura immagini e video in altissima definizione. Inoltre, nell’app fotocamera ci sono delle modalità ad hoc per registrare video già pronti per essere caricati sui social.

Anche la batteria da 5000mAh ha una caratteristica unica: la ricarica super rapida da 120W. Per avere il 100% di autonomia bastano 17 minuti.

Xiaomi 11T Pro in offerta: prezzo e sconto

Se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma in offerta, questa è la promozione che fa per voi. Solo per pochi giorni potrete acquistare lo Xiaomi 11T Pro a un prezzo di 549,90€, scontato del 15% rispetto a quello di listino. Si tratta di un risparmio netto di 100€. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 109,98€ al mese. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

Lo Xiaomi 11T Pro è disponibile in tre colorazioni differenti: bianco, blu e grigio.

Xiaomi 11T Pro – bianco

Xiaomi 11T Pro – blu

Xiaomi 11T Pro – grigio