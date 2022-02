Xiaomi 11T Pro in offerta al minimo storico: prezzo imperdibile

Settimane di sconti pazzeschi su Amazon per gli smartphone Xiaomi. Dopo lo Xiaomi 11 Lite, uno dei migliori smartphone medio di gamma disponibili sul mercato, è la volta dello Xiaomi 11T Pro, un top di gamma che non ha nulla da invidiare ai vari iPhone 13 e Galaxy S21 e Galaxy S22. Come tutti i dispositivi premium usciti lo scorso anno il prezzo è abbastanza elevato, ma oggi lo troviamo in offerta su Amazon a 549,90€, ben il 15% in meno rispetto a quello di listino. E lo si può pagare anche a rate a tasso zero.

Lo Xiaomi 11T Pro si differenzia dal modello base per alcune caratteristiche fondamentali: il processore, il comparto fotografico e anche per la ricarica rapida. Lo smartphone di Xiaomi è un vero top di gamma che strizza l’occhio ai dispositivi premium: tutte le componenti sono le migliori disponibili sul mercato e alcune funzionalità sono esclusive di questo dispositivo, come ad esempio la ricarica super rapida da 120W che permette di avere il 100% di autonomia in poco più di 15 minuti. E anche il comparto fotografico è unico nel suo genere e permette di scattare immagini e registrare video di livello professionale.

Per restare sempre aggiornato in tempo reale sulle migliori offerte di Amazon, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Xiaomi 11T Pro: la scheda tecnica

Con lo Xiaomi 11T Pro l’azienda cinese si è posizionata su una fascia di mercato molto alta, con un dispositivo che ha pochi eguali. Lo smartphone scatta foto di altissima qualità, ha uno schermo super-fluido e le prestazioni sono veramente elevate. Vediamo le caratteristiche dello Xiaomi 11T Pro nel dettaglio.

Il display AMOLED è da 6,67" e ha un refresh rate a 120Hz che lo rende super-fluido, soprattutto con le app social e con i videogame. Lo schermo ha anche delle funzioni speciali che facilitano la vita dell’utente, come ad esempio il sensore di luce ambientale che adatta in automatico la luminosità dello schermo. Sotto la scocca trova posto il potentissimo processore Snapdragon 888 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Xiaomi ha investito molto sul comparto fotografico e ha sfoderato una fotocamera da 108MP in grado di trasformare qualsiasi persona in un regista o in un fotografo professionista. Nella parte posteriore trovano posto, oltre al sensore da 108MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un sensore da 5 Megapixel. La fotocamera frontale è da 16 Megapixel. A fare la differenza sono tutte le varie funzionalità sviluppate appositamente da Xiaomi, che sono state ribattezzate Cinemagic, proprio per dare l’idea delle potenzialità “cinematografiche" della fotocamera principale.

Per il comparto audio c’è il supporto al Dolby Atmos, mentre le casse sono firmate da harman kardon. La batteria è da 5000mAh con il supporto alla ricarica ultrarapida da 120W: bastano poco più di 15 minuti per avere il 100% di autonomia.

Xiaomi 11T Pro in offerta su Amazon: prezzo e offerta

Un’ottima offerta per uno degli smartphone più potenti in circolazione. Lo Xiaomi 11T Pro è disponibile su Amazon a un prezzo di 549,90€, ben il 15% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano esattamente 100€. E si può pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 109,98€ al mese. Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone, questa è una delle offerte da non farsi sfuggire. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon e per il reso ci sono i classici 14 giorni.

Lo Xiaomi 11T Pro è disponibile in tre colorazioni differenti: bianco, blu e grigio.

Xiaomi 11T Pro – bianco

Xiaomi 11T Pro – blu

Xiaomi 11T Pro – grigio