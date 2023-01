Xiaomi 11T Pro, offerta straordinaria: sconto mai visto prima

Se stavate pensando di cambiare smartphone, gennaio è il mese giusto. Soprattutto in questi ultimissimi giorni Amazon sta "sfornando" offerte su offerte su tantissimi dispositivi top di gamma. Ieri vi abbiamo parlato del Galaxy S22 e oggi tocca a un altro smartphone dalle prestazioni straordinarie: lo Xiaomi 11T Pro. Sebbene sia uscito sul mercato da circa un anno, resta ancora un dispositivo molto valido e al prezzo a cui lo troviamo oggi è un vero best buy. Infatti, sul sito di e-commerce è con uno sconto del 45% e si risparmiano più di 300€ sul prezzo di listino. SI tratta del minimo storico e di una delle migliori offerte di tutto il web per uno smartphone top. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Sullo Xiaomi 11T Pro troviamo componenti di prim’ordine, a partire dall’ottimo processore Snapdragon 888 fino ad arrivare alla fotocamera professionale da 108MP. E proprio il comparto fotografico è una delle novità più interessanti e su cui Xiaomi si è concentrata maggiormente. Lo smartphone dispone della tecnologia Cinemagic che trasforma ogni nostro contenuto in una piccola opera d’arte, da far invidia ai registi veri. Uno smartphone così completo e a così buon prezzo non si era mai visto su Amazon.

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro scheda tecnica: le caratteristiche

Con lo Xiaomi 11T Pro l’azienda cinese ha fatto un deciso salto in avanti per quanto riguarda la fotografia. Uno dei punti deboli degli smartphone Xiaomi è diventato il suo punto forte. Il merito è soprattutto della tecnologia Cinemagic che permette di trasformare ogni foto e video in un contenuto perfetto e in una vera esperienza cinematografica. Il merito è delle tante modalità di scatto e dei filtri disponibili sull’app fotocamera. Senza dimenticare l’ottimo comparto tecnico: fotocamera principale da 108MP, obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e sensore da 5MP. La fotocamera frontale è da 16MP.

Molto valido anche lo schermo. Sullo Xiaomi 11T Pro è presente un display AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Raggiunge anche un ottimo picco di luminosità di 1000nit. Lo schermo supporta anche la modalità solare 3.0 per vederlo nitidamente sotto la luce del sole e il True Display che adatta automaticamente la temperatura del colore in base alle condizioni della luce circostante. Mostro di potenza anche sotto la scocca grazie alla presenza del processore Snapdragon 888 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

La batteria è da ben 5000mAh e con un utilizzo normale si riescono a coprire fino a due giorni. Supporta la ricarica super veloce fino a 120W che impiega poco più di 15 minuti per avere il 100% di autonomia. Xiaomi ha dotato lo smartphone anche di un avanzato sistema di raffreddamento che entra in funzione ogni volta che le temperature superano la soglia di guardia.

Xiaomi 11T Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta che non si era mai vista prima per lo Xiaomi 11T Pro. Lo smartphone top è disponibile su Amazon a un prezzo di 386,70€, con uno sconto di ben il 45% rispetto a quello di listino. Il risparmio è veramente considerevole e supera i 300€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate sfruttando il servizio di Cofidis che si attiva durante la fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochi giorni.

Xiaomi 11T Pro

