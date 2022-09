Xiaomi 12 Lite al minimo storico: offerta lancio incredibile

Appena uscito e già in offerta lancio. Stiamo parlando del nuovo Xiaomi 12 Lite, ultimo smartphone top di gamma lanciato sul mercato dall’azienda cinese. Disponibile da pochissimi giorni, lo troviamo già in promo al prezzo più basso di sempre. Lo sconto promozionale è di ben 50€ (-10%), una cifra tutt’altro che da disprezzare per un dispositivo appena lanciato sul mercato. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio offerto da Cofidis. Come tutte le offerte promozionali ha una durata brevissima, quindi bisogna approfittarne il prima possibile.

Il nome potrebbe ingannare. Lo smartphone di Xiaomi non ha nulla di "Lite". Scorrendo la scheda tecnica si capisce immediatamente che abbiamo a che fare con un vero dispositivo top di gamma che oltre ad assicurare prestazioni elevate ha anche un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, troviamo una fotocamera professionale da 108MP, la stessa presente su modelli premium. E per non farci mancare nulla c’è anche una ricarica ultra-rapida che impiega poco più di 30 minuti per assicurare il 100% di autonomia. Insomma, uno smartphone che si fa apprezzare per le sue caratteristiche e che si candida a essere uno dei best buy di questa ultima parte del 2022.

Xiaomi 12 Lite: la scheda tecnica

Uno smartphone che non teme confronti, soprattutto in questa fascia di prezzo. Lo Xiaomi 12 Lite è un top di gamma "prestato" a una fascia di prezzo inferiore. Per il suo nuovo flagship killer Xiaomi ha scelto le migliori componenti top disponibili sul mercato. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dello smartphone.

Partiamo da uno dei punti di forza: lo schermo. Lo smartphone ha un display AMOLED da 6,55" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. La frequenza di aggiornamento può essere impostata su due diversi livelli (60Hz e 120Hz) per ottimizzare il consumo di batteria e in base alla tipologia di contenuti. Il display dispone anche di altre tecnologie molto utili: HDR10+ per una visione "cinematografica", la modalità luce solare 3.0 per vedere lo schermo anche sotto la luce del sole, il True Display che adatta la luce in base all’ambiente circostante e la modalità lettura 3.0 per un’esperienza di lettura simile a quella della carta. A far da corredo a tutto questo troviamo un processore Snapdragon 778G con modem 5G integrato, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

In uno smartphone top non poteva mancare un comparto fotografico altrettanto valido. La fotocamera principale è da 108MP ed è di livello professionale. A supporto un obiettivo ultragrandangolare da 8MP e un sensore per la profondità di campo da 2MP. Ottima anche la fotocamera selfie da ben 32MP. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale che interviene per migliorare la qualità dei video e delle foto.

La batteria è da 4300mAh e permette di arrivare a fine giornata senza problemi. In una giornata particolarmente impegnativa arriva a supporto la ricarica ultra-rapida da 67W che impiega poco più di 30 minuti per avere il 100% di autonomia. Chiudiamo con un’altra nota lieta: lo smartphone è uno dei più leggeri disponibili sul mercato e ha un design moderno. Il sensore per le impronte digitali è posizionato sotto lo schermo.

Xiaomi 12 Lite in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Pochissimi giorni per approfittare della promo lancio dello Xiaomi 12 Lite. Lo smartphone è disponibile su Amazon a un prezzo di 449,90€, con uno sconto di 50€ sul prezzo di listino (-10%). C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si può attivare in fase di check-out. Il dispositivo è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e viene consegnato nel giro di pochissimi giorni. E c’è anche la possibilità di fare il reso gratuito entro 30 giorni dall’acquisto.

