Xiaomi 12: il top di gamma è su Amazon al prezzo più basso che c'è

Anche se recentemente gli smartphone, come tutta l’elettronica, hanno subito un aumento dei prezzi, restano ancora molti margini per chiudere delle ottime occasioni, soprattutto se si ha un budget medio.

L’offerta di Amazon in corso e che vede come protagonista lo smartphone Xiaomi 12, versione standard del top di gamma 2022 di Xiaomi, è l’occasione giusta per chi cerca un ottimo smartphone fascia premium, recente (è arrivato in Italia a inizio 2022), con un ottimo processore, con un setup fotografico di alto livello e con una ricarica rapida della batteria. Ovviamente a un prezzo scontatissimo.

Xiaomi 12 – Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/128 GB

Xiaomi 12: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per lo Xiaomi 12 è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che nel modello in offerta su Amazon è abbinato a 8/128 GB di memoria.

Il display AMOLED misura 6,28 pollici e supporta HDR10+ e Dolby vision, ha una luminosità di picco di 1.100 nit (ben visibile anche sotto la luce diretta del sole) e la frequnza di aggiornamento è di 120 Hz.

Sul retro ci sono tre fotocamere: il sensore principale è da 50 MP e dotato di OIS, lo stabilizzatore ottico, il secondo sensore è un ultra grandangolare da 13 MP e il terzo sensore è il macro da 5 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

L’audio è stereo, con supporto Dolby Atmos e affidato alla tecnologia Harman Kardon, mentre le connessioni includono il 5G, il Bluetooth 5.2 e l’NFC per la lettura dei chip delle varie card (CIE, ecc.) o per pagamenti contactless al POS.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh ed è dotata di ricarica rapida da 67W (che secondo le specifiche del produttore copre il 100% in 39 minuti) la ricarica wireless da 50W e ricarica reverse wireless da 10W.

Xiaomi 12: l’offerta Amazon

Xiaomi 12 ha un prezzo di listino di 799,90 euro e commisurato alla scheda tecnica ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistarlo a 672,16 euro (-16%, -127,64 euro). Ottima occasione per chi vuole un telefono top di gamma di ultima generazione a un prezzo molto conveniente.

Xiaomi 12 – Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/128 GB